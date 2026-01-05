ترامب يهدّد بضربة ثانية

قال الرئيس الأميركي : "نحن مستعدّون لشنّ ضربة ثانية على إذا لزم الأمر".

وأضاف، خلال دردشة مع الصحافيين الرئاسية: "نحن على أتمّ الاستعداد".

وردًّا على سؤال إحدى الصحافيات عمّا إذا كان هذا الخيار مستبعدًا الآن، قال: "كلا، ليس كذلك".

وختم بالقول: "إذا لم يلتزموا بقواعد السلوك، فسنشنّ ضربة ثانية".