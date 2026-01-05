عاجل
معلومات الجديد: مدعي عام التمييز يستمع إلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات بصفة شهود في قضية "الأمير أبو عمر"
معلومات الجديد: مدعي عام التمييز يستمع إلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات بصفة شهود في قضية "الأمير أبو عمر"
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

ترامب يهدّد بضربة ثانية

2026-01-05 | 01:55
ترامب يهدّد بضربة ثانية
ترامب يهدّد بضربة ثانية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "نحن مستعدّون لشنّ ضربة ثانية على فنزويلا إذا لزم الأمر".

وأضاف، خلال دردشة مع الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: "نحن على أتمّ الاستعداد".
وردًّا على سؤال إحدى الصحافيات عمّا إذا كان هذا الخيار مستبعدًا الآن، قال: "كلا، ليس كذلك".
وختم بالقول: "إذا لم يلتزموا بقواعد السلوك، فسنشنّ ضربة ثانية".
 
ترامب يهدّد بضربة ثانية

عربي و دولي

ترامب

فنزويلا

مادورو

مجددًا.. ترامب يحذّر إيران
من مادورو لـ"حزب الله".. "جوازات سفر"!

بطل سيدني بين الجماهير (فيديو)
04:59

بطل سيدني بين الجماهير (فيديو)

ظهر أحمد الأحمد، الذي نجح في انتزاع سلاح أحد المهاجمين خلال إطلاق النار على شاطئ بونداي بالعاصمة الأسترالية منتصف الشهر الماضي،

04:59

بطل سيدني بين الجماهير (فيديو)

ظهر أحمد الأحمد، الذي نجح في انتزاع سلاح أحد المهاجمين خلال إطلاق النار على شاطئ بونداي بالعاصمة الأسترالية منتصف الشهر الماضي،

مادورو يتجوّل في شوارع نيويورك (فيديو)
Play
03:22

مادورو يتجوّل في شوارع نيويورك (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو يتجول في سيارة مكشوفة في احد شوارع ولاية نيويورك الأميركية.

03:22

مادورو يتجوّل في شوارع نيويورك (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو يتجول في سيارة مكشوفة في احد شوارع ولاية نيويورك الأميركية.

كوبا تعلن مقتل 32 موطنًا خلال العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا
02:46

كوبا تعلن مقتل 32 موطنًا خلال العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا

أعلنت الحكومة الكوبية أن "32 من مواطنيها قُتلوا خلال الهجوم الذي شنته القوات الأميركية على فنزويلا والذي انتهى باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو".

02:46

كوبا تعلن مقتل 32 موطنًا خلال العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا

أعلنت الحكومة الكوبية أن "32 من مواطنيها قُتلوا خلال الهجوم الذي شنته القوات الأميركية على فنزويلا والذي انتهى باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو".

بطل سيدني بين الجماهير (فيديو)
04:59
مادورو يتجوّل في شوارع نيويورك (فيديو)
03:22
كوبا تعلن مقتل 32 موطنًا خلال العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا
02:46
بعد إتهامه بـ"تجارة المخدرات".. الرئيس الكولومبي يرّد على ترامب
02:29
ترامب: كوبا مستعدة للسقوط
02:24
رئيسة فنزويلا بالوكالة: نريد التعاون مع الولايات المتحدة
02:15
