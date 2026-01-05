عاجل
المتحدث باسم وزارة الداخلية: لا صحة لما تتداوله بعض المنصات بشأن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس أحمد الشرع وعددا من القيادات
بلدية الصويري تقطع الطريق بإتجاه المنارة و تحوّل السير من مفرق دار الحنان بإتجاه الخيارة
رويترز: بيانات الشحن تُظهر أن ناقلة نفط مستأجرة من شركة شيفرون تحمل نفطًا خامًا فنزويليًا غادرت المياه الفنزويلية متجهة إلى ساحل خليج الولايات المتحدة
عربي و دولي

تقرير اسرائيلي: ايران تخطط لاستهداف الشرع؟

2026-01-05 | 07:33
تقرير اسرائيلي: ايران تخطط لاستهداف الشرع؟
تقرير اسرائيلي: ايران تخطط لاستهداف الشرع؟

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، نقلا عن مصادر أمنية، بأن جهات في الجيش الإسرائيلي تحذّر من أن إيران تعمل بالتنسيق مع أطراف معادية لاستهداف الرئيس السوري أحمد الشرع، في ظل ما وصفته بمعلومات استخباراتية تشير إلى تهديدات فعلية تطال حياته واستقرار نظامه.

وذكر الموقع أن "هذه التحذيرات عُرضت خلال سلسلة من المناقشات المغلقة التي عُقدت مؤخرا برئاسة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وبمشاركة كبار مسؤولي المنظومة الأمنية".

وبحسب "واللا"، قررت إسرائيل في ختام هذه الاجتماعات عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية المحاذية لسوريا، بما في ذلك منطقة قمة جبل الشيخ، معتبرة أن دروس 7 أكتوبر تفرض الإبقاء على وجود عسكري إسرائيلي داخل الأراضي السورية.

وجرى توصيف هذا الوجود على أنه "درع أولي" لحماية التجمعات السكانية على طول خط الحدود السورية–الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن السياسة الأمنية الإسرائيلية تقسم النشاط العسكري في سوريا إلى 3 مجالات رئيسية:

- منطقة التماس على طول الحدود الدولية، حيث تنشط قوات الجيش الإسرائيلي لحماية المستوطنات القريبة وتأمين عمق إسرائيل.

- المنطقة الأمنية الموسعة، التي تمتد حتى نحو 15 كيلومترًا داخل الأراضي السورية، وتشمل قرى وبلدات ومحاور طرق، ويعمل الجيش فيها على منع تسلل مسلحين.

- منطقة التأثير، الممتدة من جنوب السويداء حتى أطراف دمشق، وتُعرّف كمنطقة منزوعة السلاح تراقب فيها إسرائيل التطورات لمنع دخول جهات معادية أو إدخال أسلحة متطورة أو إقامة قواعد عسكرية.

ونقل الموقع عن مسؤول أمني رفيع في الجيش الإسرائيلي قوله إن "كبار القادة العسكريين دعموا موقف وزير الدفاع الرافض للانسحاب من هذه المناطق".

وفي سياق متصل، أشار "واللا" إلى أن "مسؤولًا أميركيًا رفيع المستوى تساءل في محادثات مع مسؤولين إسرائيليين عن عدم سيطرة الجيش الإسرائيلي على مساحات أوسع داخل الأراضي السورية، معتبرًا أن الجيش كان قادرًا على التوغل أكثر".

وبحسب التقرير، ردّ مسؤول إسرائيلي بأن الهدف لم يكن فرض السيطرة على السكان المحليين، بل إنشاء شريط أمني يحمي الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ويتيح تقديم دعم أفضل لما وصفه بـ“إخوتنا الدروز”.
 
تقرير اسرائيلي: ايران تخطط لاستهداف الشرع؟

عربي و دولي

أحمد الشرع

اسرائيل

ايران

نتنياهو: لن نسمح لإيران!
10:41

نتنياهو: لن نسمح لإيران!

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل لن تسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها البالستي"، مضيفاً: " لن نسمح أنا وترامب لإيران بتجديد برنامجها النووي وصناعة الصواريخ الباليستية".

وتابع نتنياهو أمام أعضاء البرلمان الإسرائيلي "نعبّر عن تضامننا مع نضال الشعب الإيراني وتطلّعه إلى الحرية والعدالة، وقد يكون أمام لحظة حاسمة يأخذ فيها مصيره بيده".

