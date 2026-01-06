الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

مجلس الدفاع الإيراني: أي اعتداء أو استمرار النهج العدائي تجاهنا سيواجه برد متناسب وصارم وحاسم

2026-01-06 | 04:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مجلس الدفاع الإيراني: أي اعتداء أو استمرار النهج العدائي تجاهنا سيواجه برد متناسب وصارم وحاسم
مجلس الدفاع الإيراني: أي اعتداء أو استمرار النهج العدائي تجاهنا سيواجه برد متناسب وصارم وحاسم
مقالات ذات صلة
مجلس الدفاع الإيراني: أي اعتداء أو استمرار النهج العدائي تجاهنا سيواجه برد متناسب وصارم وحاسم

عربي و دولي

الدفاع

الإيراني:

اعتداء

استمرار

النهج

العدائي

تجاهنا

سيواجه

متناسب

وصارم

وحاسم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مجلس الدفاع الإيراني: نرفض لغة التهديد والتصريحات التي تعتبر تدخلا في شؤوننا الداخلية
ولي العهد السعودي بحث مع الرئيس السوري تطورات الأوضاع في المنطقة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
سانا: الجيش السوري يستهدف مواقع إطلاق المسيرات التابعة لـ"قسد" بحي الشيخ مقصود في حلب
07:16
سانا: مقتل جندي سوري وإصابة 3 باستهداف مسيرة لـ"قسد" في دوار شيحان بحلب
06:53
مجلس الدفاع الإيراني: نرفض لغة التهديد والتصريحات التي تعتبر تدخلا في شؤوننا الداخلية
04:38
ولي العهد السعودي بحث مع الرئيس السوري تطورات الأوضاع في المنطقة
04:25
ولي العهد السعودي تلقى اتصالاً من الشرع.. ماذا دار بينهما؟
04:21
واس: الأمير محمد بن سلمان والرئيس الشرع بحثا سبل تطوير التعاون الثنائي
04:04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026