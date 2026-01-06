الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

مصير مادورو.. اكسبه مئات الالاف

2026-01-06 | 11:05
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مصير مادورو.. اكسبه مئات الالاف
مصير مادورو.. اكسبه مئات الالاف

حقق مقامر أرباحًا قاربت نصف مليون دولار بعد رهانٍ على اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن العملية، ما أثار تساؤلات حول احتمال استفادة أطراف من معلومات داخلية تتعلق بالتحرك الأميركي.

وشهدت منصة "Polymarket"، المعتمدة على العملات الرقمية، ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الرهانات على خروج مادورو من السلطة قبل نهاية كانون الثاني، خلال الساعات التي سبقت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء السبت.
ووفق بيانات المنصة، فإن حسابًا واحدًا أُنشئ قبل نحو شهر وضع أربع رهانات، جميعها مرتبطة بفنزويلا، ونجح في تحقيق أرباح تجاوزت 436 ألف دولار من إجمالي رهان بلغ 32,537 دولارًا.
ولا تزال هوية صاحب الحساب مجهولة، إذ يُعرَّف فقط برمز مكوَّن من أحرف وأرقام على شبكة البلوك تشين.
وبحسب بيانات التداول، قدّر المتداولون احتمال خروج مادورو من السلطة بنسبة 6.5% فقط بعد ظهر الجمعة 2 كانون الثاني، قبل أن ترتفع النسبة إلى 11% قبيل منتصف الليل، ثم تقفز بشكل حاد في الساعات الأولى من 3 كانون الثاني. ويشير هذا الارتفاع المفاجئ إلى تغيّر كبير في مراكز الرهان قبل إعلان ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن مادورو محتجز لدى الولايات المتحدة.
كما أفادت تقارير بأن عددًا محدودًا من مستخدمي "Polymarket" الآخرين حققوا بدورهم عشرات الآلاف من الدولارات من رهانات مرتبطة باعتقال مادورو.
وأثارت القضية اهتمامًا متزايدًا داخل الأوساط التشريعية الأميركية، إذ قدّم النائب الديمقراطي عن نيويورك، ريتشي توريس، يوم الإثنين، مشروع قانون يهدف إلى حظر مشاركة الموظفين الحكوميين في أسواق التنبؤ إذا كانوا يمتلكون "معلومات جوهرية غير معلنة" تتعلق بموضوعات الرهان.
 
مقالات ذات صلة
مصير مادورو.. اكسبه مئات الالاف

عربي و دولي

مادورو

فنزويلا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عن الغارات أمس.. أدرعي يزعم وينشر!
نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
رئيس وزراء فرنسا عن قضية فنزويلا: "مخالفة للقانون"
10:40
سانا: مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين بينهم طفلة جراء قصف "قسد" للمباني السكنية في حي الميدان بمدينة حلب
08:06
لهذه الأسباب.. عين ترامب على غرينلاند (فيديو)
07:49
سانا: الجيش السوري يستهدف مواقع إطلاق المسيرات التابعة لـ"قسد" بحي الشيخ مقصود في حلب
07:16
سانا: مقتل جندي سوري وإصابة 3 باستهداف مسيرة لـ"قسد" في دوار شيحان بحلب
06:53
مجلس الدفاع الإيراني: نرفض لغة التهديد والتصريحات التي تعتبر تدخلا في شؤوننا الداخلية
04:38
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026