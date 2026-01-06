مصير مادورو.. اكسبه مئات الالاف

وشهدت منصة "Polymarket"، المعتمدة على العملات الرقمية، ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الرهانات على خروج مادورو من السلطة قبل نهاية الثاني، خلال الساعات التي سبقت إعلان الرئيس الأميركي ، مساء السبت.ووفق بيانات المنصة، فإن حسابًا واحدًا أُنشئ قبل نحو شهر وضع أربع رهانات، جميعها مرتبطة بفنزويلا، ونجح في تحقيق أرباح تجاوزت 436 ألف من إجمالي رهان بلغ 32,537 دولارًا.ولا تزال هوية صاحب الحساب مجهولة، إذ يُعرَّف فقط برمز مكوَّن من أحرف وأرقام على شبكة البلوك .وبحسب بيانات التداول، قدّر المتداولون احتمال خروج مادورو من السلطة بنسبة 6.5% فقط بعد ظهر الجمعة 2 كانون الثاني، قبل أن ترتفع النسبة إلى 11% قبيل منتصف الليل، ثم تقفز بشكل حاد في الساعات الأولى من 3 كانون الثاني. ويشير هذا الارتفاع المفاجئ إلى تغيّر كبير في مراكز الرهان قبل إعلان ، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن مادورو محتجز لدى .كما أفادت تقارير بأن عددًا محدودًا من مستخدمي "Polymarket" الآخرين حققوا بدورهم عشرات الآلاف من الدولارات من رهانات مرتبطة باعتقال مادورو.وأثارت القضية اهتمامًا متزايدًا داخل الأوساط التشريعية الأميركية، إذ قدّم النائب عن ، ريتشي توريس، يوم الإثنين، مشروع قانون يهدف إلى حظر مشاركة الموظفين الحكوميين في أسواق التنبؤ إذا كانوا يمتلكون "معلومات جوهرية غير معلنة" تتعلق بموضوعات الرهان.