نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة

معلومات الجديد: الوكيلة القانونية لـ"ابو عمر" المحامية زهراء صعب تتقدم بشكوى امام النيابة العامة الاستئنافية في الشمال ضد احمد حدارة لاقدامه على التعرض بالضرب والاعتداء عند اكتشاف شخصيته الوهمية