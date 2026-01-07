عاجل
"أ ف ب": قتيلان و30 جريحاً خلال اشتباكات جنوب إيران
ترامب: سنهبّ لمساعدة حلف شمال الأطلسي دائما حتى لو لم يقف إلى جانبنا
ترامب: أشك أن يهبّ حلف شمال الأطلسي لمساعدتنا في حال كنا نحتاجه فعلا
بيروت
البقاع
الجنوب
الشمال
جبل لبنان
كسروان
متن
تسجيل الدخول
07:59
بصاروخين وعن قرب.. سيارة تشتعل جراء غارة! (فيديو)
07:14
مبنى يسقط في طرابلس.. ومواطن يرفض الإخلاء! (فيديو)
06:53
مبنى سكني ينهار تدريجياً في طرابلس (فيديو)
02:45
قطعوا الطريق ورفعوا صوتهم.. مزارعو عكار غاضبون - شاهد الفيديو
01:40
اللص العالق في الحائط - شاهد الفيديو
عربي و دولي
مصدر أمني لـ سانا: هروب معتقلين من سجن في منطقة الشقيف التي تخضع لسيطرة تنظيم قسد في مدينة حلب
2026-01-07 | 05:28
A-
A+
عربي و دولي
سانا:
معتقلين
منطقة
الشقيف
لسيطرة
تنظيم
مدينة
وزير الخارجية الايراني في بيروت غداً.. ماذا يحمل إلى لبنان؟
بعد تصعيد قسد.. اشتباكات ونزوح في حلب - شاهد الفيديو
