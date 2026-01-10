الأخبار
عربي و دولي

الحرس الثوري الإيراني: القبض على عميل أجنبي يعمل لصالح الموساد في جمع المعلومات وتقييم أداء عملائه في إيران

2026-01-10 | 12:33
الحرس الثوري الإيراني: القبض على عميل أجنبي يعمل لصالح الموساد في جمع المعلومات وتقييم أداء عملائه في إيران
الحرس الثوري الإيراني: القبض على عميل أجنبي يعمل لصالح الموساد في جمع المعلومات وتقييم أداء عملائه في إيران
الحرس الثوري الإيراني: القبض على عميل أجنبي يعمل لصالح الموساد في جمع المعلومات وتقييم أداء عملائه في إيران

عربي و دولي

الثوري

الإيراني:

القبض

أجنبي

لصالح

الموساد

المعلومات

وتقييم

عملائه

إيران

Aljadeed
بعد تصريحاته في بيروت.. واشنطن ترد على عراقجي!
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يستقبل المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك ويبحثان تطورات سوريا

حادثة مرعبة.. حاول خنق والده "طمعاً بالجنة" (فيديو)
12:02

حادثة مرعبة.. حاول خنق والده "طمعاً بالجنة" (فيديو)

في حادثة وصفت بالمرعبة، حاول أحد أبناء الجالية الآسيوية خنق والده في المدينة المنورة، كي "يضمن له دخول الجنة" على حد اعتقاده، وعلى الفور تدخلت الشرطة وأنقذت الوالد. وبحسب التعليقات على الفيديو الذي لاقى رواجا كبيرا، فإن هذا الفعل نتج عن "جهل"، وفهم خاطئ لحديث نبوي شريف، خصوصا أن الدين الإسلامي يوصي ببر الوالدين والإحسان لهما.

12:02

حادثة مرعبة.. حاول خنق والده "طمعاً بالجنة" (فيديو)

في حادثة وصفت بالمرعبة، حاول أحد أبناء الجالية الآسيوية خنق والده في المدينة المنورة، كي "يضمن له دخول الجنة" على حد اعتقاده، وعلى الفور تدخلت الشرطة وأنقذت الوالد. وبحسب التعليقات على الفيديو الذي لاقى رواجا كبيرا، فإن هذا الفعل نتج عن "جهل"، وفهم خاطئ لحديث نبوي شريف، خصوصا أن الدين الإسلامي يوصي ببر الوالدين والإحسان لهما.

رسالة تهدئة وتحذير.. بزشكيان يخاطب الإيرانيين
07:18

رسالة تهدئة وتحذير.. بزشكيان يخاطب الإيرانيين

شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في أول تصريح له بعد ثلاث ليال من الاحتجاجات المتصاعدة ضد السلطات، على ضرورة عدم السماح لمن وصفهم بـ"مثيري الشغب" بزعزعة الاستقرار في المجتمع الإيراني.

07:18

رسالة تهدئة وتحذير.. بزشكيان يخاطب الإيرانيين

شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في أول تصريح له بعد ثلاث ليال من الاحتجاجات المتصاعدة ضد السلطات، على ضرورة عدم السماح لمن وصفهم بـ"مثيري الشغب" بزعزعة الاستقرار في المجتمع الإيراني.

حادثة مرعبة.. حاول خنق والده "طمعاً بالجنة" (فيديو)
12:02
أ.ف.ب: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى أكثر من 500
11:42
رسالة تهدئة وتحذير.. بزشكيان يخاطب الإيرانيين
07:18
بزشكيان: أميركا وإسرائيل تصدران الأوامر لمثيري الشغب لزعزعة الاستقرار
06:31
بزشكيان: مستعدون للاستماع لمطالب الشعب وحل المشاكل الاقتصادية
06:31
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: مسلحون على صلة بقوى أجنبية يقتلون الأبرياء ويهاجمون ممتلكات عامة
06:30
