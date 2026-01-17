الأخبار
2026-01-16
لحظة تحطم مروحية اسرائيلية - شاهد الفيديو
2026-01-16
على علو منخفض.. فوق الضاحية - شاهد الفيديو
2026-01-16
بالدراجة والسلاح.. عملية سلب في الأشرفية - شاهد الفيديو
2026-01-16
الطرد انفجر في وجهه - شاهد الفيديو
2026-01-15
دعم المملكة.. ودور الرئيس بري - شاهد الفيديو
عربي و دولي
خامنئي: لن نجر البلاد إلى حرب لكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب
2026-01-17 | 06:04
A-
A+
خامنئي: لن نجر البلاد إلى حرب لكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب
ناشر موقع 180 بوست حسين أيوب لـ #وهلق_شو:وتيرة التصعيد الإسرائيلي مستمرة لكننا لن ندخل في حرب واسعة
نتنياهو: موقفي أنا وترامب واضح لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي أو ترميم صناعة الصواريخ البالستية
سلام: لن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة ويجب استخلاص العبر من تجربة نصرة غزة
خامنئي: لن نجر البلاد إلى حرب لكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب
الخارجية الأميركية: الرئيس ترامب أكد مرارًا أن كل الخيارات لا تزال قائمة وإذا أقدم النظام الإيراني على مهاجمة القوات الأميركية فإن إيران ستواجه ردًّا قويًّا جدًّا
خامنئي: المرتبطون بإسرائيل والولايات المتحدة تسببوا بأضرار جسيمة وقتلوا الآلاف خلال الاحتجاجات
08:29
الخارجية الأميركية: تلقينا تقارير تفيد بأن إيران تعمل على إعداد خيارات لاستهداف قواعد أميركية
08:29
الخارجية الأميركية: تلقينا تقارير تفيد بأن إيران تعمل على إعداد خيارات لاستهداف قواعد أميركية
07:33
قسد: حكومة دمشق انتهكت الاتفاق وهاجمت مقاتلينا بالدبابات رغم أن الاتفاق نص على مهلة 48 ساعة للانسحاب
07:33
قسد: حكومة دمشق انتهكت الاتفاق وهاجمت مقاتلينا بالدبابات رغم أن الاتفاق نص على مهلة 48 ساعة للانسحاب
07:33
قسد: مجموعات من مقاتلينا لا تزال محاصرة في مدينتي دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي
07:33
قسد: مجموعات من مقاتلينا لا تزال محاصرة في مدينتي دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي
08:29
الخارجية الأميركية: تلقينا تقارير تفيد بأن إيران تعمل على إعداد خيارات لاستهداف قواعد أميركية
فن
08:09
المؤثر السعودي عبدالله الودعاني يرزق بمولوده الأول من زوجته التي تصغره بـ 9 سنوات
محليات
08:04
قاسم: دفاعنا مشروع في اي وقت
الخارجية الأميركية: تلقينا تقارير تفيد بأن إيران تعمل على إعداد خيارات لاستهداف قواعد أميركية
08:29
قسد: حكومة دمشق انتهكت الاتفاق وهاجمت مقاتلينا بالدبابات رغم أن الاتفاق نص على مهلة 48 ساعة للانسحاب
07:33
قسد: مجموعات من مقاتلينا لا تزال محاصرة في مدينتي دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي
07:33
سانا: الجيش السوري ينذر سكان منطقة في مدينة "الطبقة" غرب الفرات بالابتعاد عنها تمهيدًا لاستهدافها
07:27
الجيش السوري: بسطنا السيطرة على حقل صفيان النفطي وعقدة الرصافة وحقل الثورة قرب الطبقة
07:15
كلب يقتحم مسجد (فيديو)
07:02
2026-01-11
"ضبوا غراضكم وفلوا" حماس تلقت رسالة حاسمة! (شاهد الفيديو)
2025-11-10
ترامب يهدد.. ومليار دولار تعويض
2026-01-16
على علو منخفض.. فوق الضاحية - شاهد الفيديو
2025-11-13
جعجع يتهم الحكومة: غير جدية في نزع السلاح!
2025-12-21
رضوى الشربيني ترد بسخرية على تصريحات أحمد العوضي
05:02
بعد تداول خبر "وفاة مواطن أثناء التحقيق".. الجيش يوضح
13:01
مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026
2026-01-15
مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026
2026-01-15
جلسة وزارية في السراي الكبير.. مراسل الجديد يوافينا بالمستجدات
2026-01-14
مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026
2026-01-14
العاصفة وتداعياتها.. الجديد تواكب من منطقتي العريضة الحدودية والمديرج
2026-01-13
نادين خوري: تيم حسن موتني.. و هكذا وصفت كل من امل عرفة وكاريس بشار وسلاف فواخرجي وسلافة معمار
عربي و دولي
11:00
مجدداً.. ترامب يهدد!
عربي و دولي
11:00
مجدداً.. ترامب يهدد!
عربي و دولي
09:23
عن غارة زوطر.. أدرعي يزعم!
عربي و دولي
09:23
عن غارة زوطر.. أدرعي يزعم!
عربي و دولي
09:30
طلب سوري من لبنان: تسليم ضباط بشار الأسد!
عربي و دولي
09:30
طلب سوري من لبنان: تسليم ضباط بشار الأسد!
خاص الجديد
11:24
الميكانيزم "تعطلت".. ولبنان "مُراقب"!
خاص الجديد
11:24
الميكانيزم "تعطلت".. ولبنان "مُراقب"!
عربي و دولي
09:09
"في الدفاع والهجوم".. الجيش الاسرائيلي: جاهزون!
عربي و دولي
09:09
"في الدفاع والهجوم".. الجيش الاسرائيلي: جاهزون!
خاص الجديد
13:43
هكذا خطف الموساد الإسرائيلي أحمد شكر من لبنان
خاص الجديد
13:43
هكذا خطف الموساد الإسرائيلي أحمد شكر من لبنان
