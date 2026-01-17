الخارجية الأميركية: الرئيس ترامب أكد مرارًا أن كل الخيارات لا تزال قائمة وإذا أقدم النظام الإيراني على مهاجمة القوات الأميركية فإن إيران ستواجه ردًّا قويًّا جدًّا