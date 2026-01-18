الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار بين الحكومة وقسد

اعلنت وقف إطلاق النار على كافة الجبهات والإيقاف الشامل للأعمال العسكرية بناء على الاتفاق بين الحكومة وقسد.