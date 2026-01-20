"راية حمراء".. الجيش الإسرائيلي بخطر!

كشف رئيس أركان الجيش ، إيال زامير، في رسالة رسمية وُصفت بـ"الاستثنائية"، عن وجود نقص خطير في أعداد المقاتلين داخل الجيش، محذّراً من تداعيات مباشرة على الجاهزية القتالية خلال الفترة القريبة.



وبحسب التي وجّهها زامير إلى رئيس الحكومة ، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، فإن الأزمة الحالية في القوى البشرية قد تؤدي إلى تراجع ملموس في قدرة الجيش العملياتية ابتداءً من العام المقبل.



وأشار زامير إلى أن "الجمود المتعلق بقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، إضافة إلى التأخير في اتخاذ قرار بتمديد مدة الخدمة الإلزامية، يأتي في مرحلة بالغة الحساسية تتطلب توافر أعداد كبيرة من الجنود".



وقال في رسالته: "الواقع الأمني خلال العامين الماضيين أفرز تحديات غير مسبوقة، وانعكاسات عميقة على منظومات القوى البشرية في الجيش".



وأضاف أن "استمرار التأخير في التشريع قد يقود الجيش إلى عدم جاهزية"، متوقعاً أن "تبدأ آثار ذلك بالظهور خلال العام المقبل، وتتفاقم بشكل أكبر اعتباراً من الثاني 2027".



وأكد أن "عدم التمديد الفوري – بل وحتى بأثر رجعي – لمدة الخدمة الإلزامية للرجال إلى 36 شهراً، سيؤدي إلى "ضرر بالغ في بناء القوة العسكرية وفي جودة التدريب".