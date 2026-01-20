عاجل
الرئاسة المصرية: السيسي سيلتقي ترامب على هامش منتدى دافوس
الرئاسة المصرية: السيسي سيلتقي ترامب على هامش منتدى دافوس
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
13
o
البقاع
-1
o
الجنوب
11
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
16:09
عند الاحتجاجات يظهر.. بهلوي ابن الشاه (فيديو)
15:07
تفعيل زيارة اميركا.. ولكن؟ (فيديو)
12:34
في الضاحية.. أميركي يفوز بتحدي البيتزا (شاهد الفيديو)
07:31
داخل وعاء.. وفاة طفل غرقاً!
06:34
رحلة الى القمر.. لاول مرة منذ 50 عاماً (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
الحرس الثوري الإيراني: ضبط مجموعة من الأسلحة وتجهيزات للمتفجرات في مخابئ المعتقلين
2026-01-20 | 01:20
A-
A+
الحرس الثوري الإيراني: ضبط مجموعة من الأسلحة وتجهيزات للمتفجرات في مخابئ المعتقلين
مقالات ذات صلة
أ ف ب: نجل الشاه المخلوع يحثّ على "استهداف" الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني: جاهزيتنا في أعلى مستوى
أ ف ب: إسرائيل تحض الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
الحرس الثوري الإيراني: ضبط مجموعة من الأسلحة وتجهيزات للمتفجرات في مخابئ المعتقلين
عربي و دولي
الثوري
الإيراني:
مجموعة
الأسلحة
وتجهيزات
للمتفجرات
مخابئ
المعتقلين
العودة الى الأعلى
ترامب مجدداً.. وأسعار تاريخية للذهب!
الشرع يقلّص هامش "المناورة الإسرائيلية"!
اقرأ ايضا في عربي و دولي
03:31
الرئاسة المصرية: السيسي سيلتقي ترامب على هامش منتدى دافوس
03:31
الرئاسة المصرية: السيسي سيلتقي ترامب على هامش منتدى دافوس
02:53
رسائل خاصة لترامب.. الى العلن
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيل" صورة لرسالة وصلته
02:53
رسائل خاصة لترامب.. الى العلن
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيل" صورة لرسالة وصلته
02:26
ماكرون: فرض ترمب للرسوم لتغيير سياستنا الخارجية أمر غير مقبول
02:26
ماكرون: فرض ترمب للرسوم لتغيير سياستنا الخارجية أمر غير مقبول
يحدث الآن
محليات
03:33
حول أزمة الكهرباء.. مؤتمر صحافي لوزير الطاقة
عربي و دولي
03:31
الرئاسة المصرية: السيسي سيلتقي ترامب على هامش منتدى دافوس
محليات
03:05
الثالثة خلال يومين… هزّة تضرب لبنان ليلًا
اخترنا لك
الرئاسة المصرية: السيسي سيلتقي ترامب على هامش منتدى دافوس
03:31
رسائل خاصة لترامب.. الى العلن
02:53
ماكرون: فرض ترمب للرسوم لتغيير سياستنا الخارجية أمر غير مقبول
02:26
"أ ف ب" نقلاً عن أوساط ماكرون: فرنسا ترفض تهديدات ترامب برسوم على بعض صادراتها "للتأثير على سياستها الخارجية"
02:12
أ.ف.ب نقلاً عن أوساط ماكرون: فرنسا ترفض تهديدات ترامب برسوم على بعض صادراتها "للتأثير على سياستها الخارجية"
02:11
الداخلية السورية: 120 عنصراً من تنظيم داعش فروا من سجن الشدادي
02:02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
00:23
"حزب الله" بدأ يفقد السيطرة على قاعدته الجماهيرية؟! (أسرار نداء الوطن)
00:47
"راية حمراء".. الجيش الإسرائيلي بخطر!
2026-01-15
الحرس الثوري الإيراني: جاهزيتنا في أعلى مستوى
2025-12-11
بسبب العقوبات… الجيش الأميركي يصادر ناقلة نفط!
00:55
ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة
2025-11-09
حسين أيوب لـوهلق شو: كتاب حزب الله الأخير ليس تصعيدياً وقصد منه أن سلاحه دفاعاً عن لبنان وليس للهجوم
بالفيديو
بالفيديو
13:15
مقدمة النشرة المسائية 19-01-2026
2026-01-18
مقدمة النشرة المسائية 18-01-2026
2026-01-17
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2026
2026-01-16
مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026
2026-01-15
مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026
2026-01-15
جلسة وزارية في السراي الكبير.. مراسل الجديد يوافينا بالمستجدات
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
08:39
هزة أرضية تضرب اسرائيل!
عربي و دولي
08:39
هزة أرضية تضرب اسرائيل!
محليات
07:36
بعد ظهور "ضباع مخططة" في أماكن مأهولة.. بيان لوزارة الزراعة!
محليات
07:36
بعد ظهور "ضباع مخططة" في أماكن مأهولة.. بيان لوزارة الزراعة!
خاص الجديد
11:38
ترتيبات بين لبنان واسرائيل.. والمسألة: الوقت فقط؟!
خاص الجديد
11:38
ترتيبات بين لبنان واسرائيل.. والمسألة: الوقت فقط؟!
محليات
00:23
"حزب الله" بدأ يفقد السيطرة على قاعدته الجماهيرية؟! (أسرار نداء الوطن)
محليات
00:23
"حزب الله" بدأ يفقد السيطرة على قاعدته الجماهيرية؟! (أسرار نداء الوطن)
فن
04:45
اول تعليق لـ ناصيف زيتون بعد انباء ولادة طفله الأول من دانييلا رحمة
فن
04:45
اول تعليق لـ ناصيف زيتون بعد انباء ولادة طفله الأول من دانييلا رحمة
محليات
07:31
داخل وعاء.. وفاة طفل غرقاً!
محليات
07:31
داخل وعاء.. وفاة طفل غرقاً!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026