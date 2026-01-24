اسرائيل تتوقّع: مقدمة لضربة؟!

قالت هيئة البث ، السبت، إن "تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن زيادة الانتشار العسكري الأميركي قد يكون مقدمة لهجوم على ، أو كتهديد عسكري ذي مصداقية مصمم للضغط على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل من الاتفاق الذي حقق في عهد الرئيس أوباما".