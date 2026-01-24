الأخبار
عربي و دولي

وزارة الدفاع السورية: التمديد يأتي دعما للعملية الأميركية لإجلاء سجناء داعش من سجون قسد إلى العراق

2026-01-24 | 15:01
وزارة الدفاع السورية: التمديد يأتي دعما للعملية الأميركية لإجلاء سجناء داعش من سجون قسد إلى العراق
وزارة الدفاع السورية: التمديد يأتي دعما للعملية الأميركية لإجلاء سجناء داعش من سجون قسد إلى العراق
وزارة الدفاع السورية: التمديد يأتي دعما للعملية الأميركية لإجلاء سجناء داعش من سجون قسد إلى العراق

عربي و دولي

الدفاع

السورية:

التمديد

للعملية

الأميركية

لإجلاء

سجناء

العراق

قائد القوات البرية للجيش الإيراني خلال اجتماع تنسيقي مع الحرس الثوري: سندافع عن إيران حتى الموت
اسرائيل تتوقّع: مقدمة لضربة؟!

وزارة الدفاع السورية: تمديد مهلة وقف النار لمدة 15 يوما في كافة القطاعات
14:07
هيئة البث الإسرائيلية: طهران تأخذ تهديدات واشنطن على محمل الجد وتقرير يفيد بأن خامنئي إنتقل إلى ملجأ شمال شرق طهران
13:13
وسائل اعلام اسرائيلية: تقدير في إسرائيل أن الولايات المتحدة ستهاجم إيران "هذا أسبوع حاسم"
13:13
ترامب لنيويورك بوست: سلاح سري جديد كان حاسما خلال الهجوم الأميركي الذي أسفر عن القبض على مادورو
09:09
ترامب لنيويورك بوست: الولايات المتحدة استولت على النفط الفنزويلي من خلال 7 ناقلات تمت مصادرتها مؤخرا
09:05
ترامب: إذا أبرمت كندا صفقة مع الصين فسنفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على جميع السلع والمنتجات الكندية
08:31
