مكالمات ودعوات وفيديوهات مزيفة.. كيف نُفّذت أكبر خدعة ملكية في بلجيكا؟

وأفاد المدّعون الفدراليون السبت بأنّ العصابة استخدمت رسائل بريد الكتروني ومكالمات هاتفية ومقاطع فيديو مزيفة مُولّدة بواسطة لتقوم بأعمال احتيال.



وتعمل هذه العصابة التي لم يُكشَف عن هويات أفرادها بعد، منذ مطلع عام 2025، مستخدمة مكالمات هاتفية وتطبيق لانتحال صفة أو أحد كبار موظفيه، لمحاولة استدراج الضحايا وسلب أموالهم.



وأوضح المدّعون أنّ أفراد العصابة كانوا يختارون ضحاياهم بناء على صلاتهم المحتملة بالعائلة الملكية.



وقالوا في بيان "لحسن الحظ، سرعان ما كشف معظم الضحايا الخدعة". وأشاروا إلى أنّ العصابة تمكّنت في إحدى الحالات من إقناع شخص بتحويل مبلغ لها.



وبالإضافة إلى الأجانب ورجال الأعمال، حاولت العصابة أيضا استهداف بلجيكية مقربة من العائلة الملكية. وقد أرسل أفرادها دعوات إلى رجال أعمال بلجيكيين لإجراء مقابلة بالفيديو، محاولين انتحال شخصية الملك. وقال المدّعون "من المحتمل أن تكون الصور في المقابلة أُنشئت بالذكاء الاصطناعي". وتلقى بعض رجال الأعمال دعوات لحضور حفلات عشاء وهمية، مع طلبات لدفع رسوم رعاية هذا الوهمي.

وأفاد المدعون الفدراليون بأنهم يحققون في عمليات الاحتيال بمساعدة فرق متخصصة من الشرطة الفدرالية.