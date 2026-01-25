غرينلاند تغرق في العتمة.. والسبب؟ ​

وانقطعت الكهرباء عن نوك التي يقطنها نحو 20 ألف نسمة وتعتمد في معظمها على محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، حوالى الساعة 10,30 مساء السبت، حسبما أفاد مراسلو .

وبعد ثلاث ساعات عادت الكهرباء جزئيا في بعض المناطق.

وقالت "نوكيسيورفيت" على صفحتها في إن الرياح العاتية تسببت في عطل في شبكة نقل الكهرباء، وأنها تعمل على إعادة الكهربائي عبر محطة احتياطية لتوليد الطاقة.

كما تأثرت خدمة الإنترنت. وأفاد موقع "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت بانخفاض كبير في الاتصال في غرينلاند، "مع تأثير بالغ على نوك".