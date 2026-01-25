الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

ثلوج وأمطار متجمدة ​وانقطاع للكهرباء.. الشتاء يضرب بقسوة في الولايات المتحدة

2026-01-25 | 03:05
ثلوج وأمطار متجمدة ​وانقطاع للكهرباء.. الشتاء يضرب بقسوة في الولايات المتحدة
ثلوج وأمطار متجمدة ​وانقطاع للكهرباء.. الشتاء يضرب بقسوة في الولايات المتحدة

ضربت عاصفة شتوية قوية ولايتي نيو مكسيكو وتكساس السبت مصحوبة بالثلوج والأمطار المتجمدة، وامتدت نحو شمال شرق الولايات المتحدة مهددة عشرات الملايين من الأميركيين بانقطاع الكهرباء وفوضى في وسائل النقل وببرد قارس.

وأفرغ المتسوقون رفوف المتاجر الكبرى بعدما توقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقطا كثيفا للثلوج في بعض المناطق، واحتمال تشكل تراكمات جليدية "كارثية" نتيجة الأمطار المتجمدة، بحسب وكالة فرانس برس.



وحذر وزير النقل شون دافي من أن ما يصل إلى 240 مليون أميركي قد يتأثرون بالعاصفة. وأعلنت 16 ولاية على الأقل، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، حال طوارئ.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بيان السكان الى أخذ العاصفة "على محمل الجد"، متوقعة تساقطا كثيفا للثلوج على امتداد "منطقة شاسعة" من نيو مكسيكو إلى ولاية مين.

 

وأفاد موقع "فلايت أوير" لرصد حركة الطيران بإلغاء حوالي 4 آلاف رحلة جوية من وإلى الولايات المتحدة السبت، وأشار إلى أن عدد الرحلات الملغاة الأحد بلغ حوالي 9 آلاف.

وفي دالاس هطلت أمطار متجمدة غزيرة على المدينة، وانخفضت درجات الحرارة إلى ست درجات دون الصفر.



وحض رئيس بلدية هيوستن جون ويتماير، سكان رابع أكبر مدينة في البلاد من حيث التعداد السكاني، على البقاء في منازلهم مساء السبت. وقال "ابقوا في أماكنكم الضرورية خلال الـ 72 ساعة القادمة".


وأكد مسؤولون حكوميون أن شبكة الكهرباء في تكساس في حالة أفضل مما كانت عليه قبل خمس سنوات، عندما انهارت خلال عاصفة شتوية عاتية تاركة ملايين الناس بدون كهرباء.

 

وفق موقع باور آوتدج لمراقبة انقطاع الكهرباء، كان نحو 51 ألف منزل ومتجر في تكساس بلا كهرباء السبت عند الساعة 23,00 بتوقيت غرينتش، وحوالي 50 ألفا آخرين في ولاية لويزيانا المجاورة.


وتساقطت الثلوج في أوكلاهوما وأركنساو، حيث سجلت بعض المناطق 15 سنتيمترا من الثلوج، وفق هيئة الأرصاد.


وبعدما ضربت العاصفة مناطق في جنوب غرب ووسط البلاد، يُتوقع أن تصل إلى ولايات الساحل الشرقي الأوسط والشمال الشرقي ذات الكثافة السكانية العالية، قبل أن تستقر كتلة هوائية شديدة البرودة.


وقالت هيئة الأرصاد الجوية "ستستمر آثار الثلوج والأمطار المتجمدة حتى الأسبوع المقبل مع موجات من التجمد المتكرر، مما يجعل الأسطح جليدية وخطيرة أمام القيادة والمشي عليها في المستقبل المنظور".


وأعلنت الحكومة الفدرالية إغلاق مكاتبها الاثنين على سبيل الاحتراز.




وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنه أقر إعلان حالات طوارئ في 12 ولاية في الجنوب وعلى الساحل الشرقي، مما يسمح بنشر موارد الوكالة الأميركية لإدارة الكوارث الطبيعية (فيما) بشكل أسرع.


وقال ترامب على منصة تروث سوشال "سنواصل المراقبة والتواصل مع كل الولايات الواقعة في مسار هذه العاصفة. ابقوا آمنين ودافئين!".

 

ثلوج وأمطار متجمدة ​وانقطاع للكهرباء.. الشتاء يضرب بقسوة في الولايات المتحدة

نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة تاس: روسيا والولايات المتحدة أعلنتا "عودة العلاقات إلى طبيعتها" وعقد محادثات في موسكو وواشنطن بشأن "القضايا الخلافية"
ترحيل قسري لإيرانيين من الولايات المتحدة.. منظمة إيرانية أميركية تحذر

ترحيل قسري لإيرانيين من الولايات المتحدة.. منظمة إيرانية أميركية تحذر
02:54

ترحيل قسري لإيرانيين من الولايات المتحدة.. منظمة إيرانية أميركية تحذر

حذرت منظمة غير حكومية إيرانية أميركية من أن الولايات المتحدة تعتزم ترحيل مهاجرين إيرانيين إلى بلادهم قريبًا.

02:54

ترحيل قسري لإيرانيين من الولايات المتحدة.. منظمة إيرانية أميركية تحذر

حذرت منظمة غير حكومية إيرانية أميركية من أن الولايات المتحدة تعتزم ترحيل مهاجرين إيرانيين إلى بلادهم قريبًا.

رويترز: انقطاع الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب مناطق واسعة في الولايات المتحدة
03:46
نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة تاس: روسيا والولايات المتحدة أعلنتا "عودة العلاقات إلى طبيعتها" وعقد محادثات في موسكو وواشنطن بشأن "القضايا الخلافية"
03:11
ترحيل قسري لإيرانيين من الولايات المتحدة.. منظمة إيرانية أميركية تحذر
02:54
غرينلاند تغرق في العتمة.. والسبب؟ ​
02:28
مكالمات ودعوات وفيديوهات مزيفة.. كيف نُفّذت أكبر خدعة ملكية في بلجيكا؟
02:17
لا يُعلى عليهم.. ترامب يبدّل نبرته تجاه بريطانيا ​
02:01
