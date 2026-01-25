ثلوج وأمطار متجمدة ​وانقطاع للكهرباء.. الشتاء يضرب بقسوة في الولايات المتحدة

وأفرغ المتسوقون رفوف المتاجر الكبرى بعدما توقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقطا كثيفا للثلوج في بعض المناطق، واحتمال تشكل تراكمات جليدية "كارثية" نتيجة الأمطار المتجمدة، بحسب وكالة فرانس برس.





وحذر وزير النقل شون دافي من أن ما يصل إلى 240 مليون أميركي قد يتأثرون بالعاصفة. وأعلنت 16 ولاية على الأقل، بالإضافة إلى ، حال طوارئ.



ودعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بيان السكان الى أخذ العاصفة "على محمل الجد"، متوقعة تساقطا كثيفا للثلوج على امتداد "منطقة شاسعة" من نيو مكسيكو إلى ولاية مين.

وأفاد موقع "فلايت أوير" لرصد حركة الطيران بإلغاء حوالي 4 آلاف رحلة جوية من وإلى السبت، وأشار إلى أن عدد الرحلات الملغاة الأحد بلغ حوالي 9 آلاف.





وفي دالاس هطلت أمطار متجمدة غزيرة على المدينة، وانخفضت درجات الحرارة إلى ست درجات دون الصفر.





وحض رئيس بلدية هيوستن جون ويتماير، سكان رابع أكبر مدينة في البلاد من حيث التعداد السكاني، على البقاء في منازلهم مساء السبت. وقال "ابقوا في أماكنكم الضرورية خلال الـ 72 ساعة القادمة".



وأكد مسؤولون حكوميون أن شبكة الكهرباء في تكساس في أفضل مما كانت عليه قبل خمس سنوات، عندما انهارت خلال عاصفة شتوية عاتية تاركة ملايين الناس بدون كهرباء.

وفق موقع باور آوتدج لمراقبة انقطاع الكهرباء، كان نحو 51 ألف ومتجر في تكساس بلا كهرباء السبت عند الساعة 23,00 بتوقيت غرينتش، وحوالي 50 ألفا آخرين في ولاية لويزيانا المجاورة.



وتساقطت الثلوج في أوكلاهوما وأركنساو، حيث سجلت بعض المناطق 15 سنتيمترا من الثلوج، وفق هيئة الأرصاد.



وبعدما ضربت العاصفة مناطق في جنوب غرب ووسط البلاد، يُتوقع أن تصل إلى ولايات الساحل الشرقي الأوسط والشمال الشرقي ذات الكثافة السكانية العالية، قبل أن تستقر كتلة هوائية شديدة البرودة.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية "ستستمر آثار الثلوج والأمطار المتجمدة حتى الأسبوع المقبل مع موجات من التجمد المتكرر، مما يجعل الأسطح جليدية وخطيرة أمام القيادة والمشي عليها في المنظور".



وأعلنت الحكومة الفدرالية إغلاق مكاتبها الاثنين على سبيل الاحتراز.









وأعلن الرئيس الأميركي السبت أنه أقر إعلان حالات طوارئ في 12 ولاية في الجنوب وعلى الساحل الشرقي، مما يسمح بنشر موارد الوكالة الأميركية لإدارة الكوارث الطبيعية (فيما) بشكل أسرع.



وقال على منصة تروث سوشال "سنواصل المراقبة والتواصل مع كل الولايات الواقعة في مسار هذه العاصفة. ابقوا آمنين ودافئين!".