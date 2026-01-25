ترحيل قسري لإيرانيين من الولايات المتحدة.. منظمة إيرانية أميركية تحذر

وستكون هذه أول عملية ترحيل من نوعها إلى منذ اندلاع احتجاجات اكتسبت زخما واسعا قبل أن تُقمع بعنف مع انقطاع للإنترنت فُرض في 8 كانون الثاني/يناير جاعلا التحقق من المعلومات مهمة صعبة جدا.

وقال رئيس المجلس الوطني الأميركي عبدي وهو منظمة غير حكومية في بيان الخميس "إن الإدارة نفسها التي وعدت الإيرانيين بأن المساعدة في طريقها إليهم في ذروة حملة القمع الدامية، تعيد ايرانيين قسرا نحو الخطر".

وأفادت المنظمة، بأن هذه الرحلة ستكون الثالثة على الأقل التي تقل مهاجرين مرحلين من إلى إيران، بعد رحلتين في أيلول وكانون الأول.

وأكد أبو الفضل مهرابادي وهو يمثل مصالح إيران في الولايات المتحدة لوكالة الأنباء الرسمية (إرنا) السبت، أن نحو 40 إيرانيا سيرحّلون.

وأضاف أنهم سيستقلون طائرة الأحد من مطار فينيكس في ولاية أريزونا.

ويُحتجز الرجلان حاليًا في مركز احتجاز للمهاجرين في أريزونا، وتتخذ اجراءات قانونية لمنع ترحيلهما، بحسب المنظمة، التي قالت في بيانها إن "ترحيلهما في هذه المرحلة يعد انتهاكا خطيرا لحقهما في الإجراءات القانونية الواجبة".

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي الأميركية على الفور على استفسار وكالة فرانس برس بشأن عمليات الترحيل هذه.