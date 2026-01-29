إيران ترفض مطالب ترامب والمفاوضات بلا تقدم

واشارت الصحيفة الى انه "لم تحرز المفاوضات أي تقدم خلال الأسبوع الماضي، كما أفاد مسؤولون، ولا توجد أي مؤشرات على أن إيران
تعتزم الاستجابة لمطالب ترامب
".
وبحسبما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين لم تذكر أسماءهم، تم نقل ثلاثة مطالب إلى إيران تهدف إلى منع احتمالية اتخاذ إجراءات عسكرية من قبل الولايات المتحدة
، وهي: التخلي الكامل والنهائي عن تخصيب اليورانيوم في جميع المنشآت على أراضي البلاد، وفرض قيود على مدى وعدد الصواريخ
الباليستية بعيدة المدى، وكذلك إنهاء أي دعم للمجموعات الوكلاء في الشرق الأوسط
.