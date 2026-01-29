عاجل
وزيرة الطاقة السابقة النائبة ندى البستاني: نسأل وزير الطاقة لماذا التغذية الكهربائية 4 ساعات فقط؟
معلومات الجديد: وصل وزير الاقتصاد عامر البساط إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان والمشاركة في مؤتمر استثماري حيث سيعرض أمام المستثمرين رؤية لبنان والفرص الاستثمارية المتاحة فيه
فرنجية: لن أمنح صوتي لهذه الموازنة ما لم يُعاد النظر بها لتستجيب لحاجات المواطنين
عربي و دولي

إيران ترفض مطالب ترامب والمفاوضات بلا تقدم

2026-01-29 | 01:07
ذكرت صحيفة "​نيويورك تايمز​" أن المفاوضات الرامية إلى تخفيف التوترات حول إيران، لم تحقق الأسبوع الماضي أي تقدم، حيث لا تزال طهران ترفض الاستجابة لمطالب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

واشارت الصحيفة الى انه "لم تحرز المفاوضات أي تقدم خلال الأسبوع الماضي، كما أفاد مسؤولون، ولا توجد أي مؤشرات على أن إيران تعتزم الاستجابة لمطالب ترامب".

وبحسبما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين لم تذكر أسماءهم، تم نقل ثلاثة مطالب إلى إيران تهدف إلى منع احتمالية اتخاذ إجراءات عسكرية من قبل الولايات المتحدة، وهي: التخلي الكامل والنهائي عن تخصيب اليورانيوم في جميع المنشآت على أراضي البلاد، وفرض قيود على مدى وعدد الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، وكذلك إنهاء أي دعم للمجموعات الوكلاء في الشرق الأوسط.
عربي و دولي

ايران

أميركا

مفاوضات

حرب

الأناضول: وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا غدا الجمعة
وزير الخارجية الفرنسي: ندعم وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية

واصل ​الذهب​ في المعاملات الفورية ارتفاعه اليوم الخميس مقتربا من مستوى 5600 دولار للأوقية مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط حالة من الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، فيما اقتربت الفضة من اختراق حاجز 120 دولارا.

واصل ​الذهب​ في المعاملات الفورية ارتفاعه اليوم الخميس مقتربا من مستوى 5600 دولار للأوقية مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط حالة من الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، فيما اقتربت الفضة من اختراق حاجز 120 دولارا.

