إيران ترفض مطالب ترامب والمفاوضات بلا تقدم

ذكرت صحيفة "​نيويورك تايمز​" أن المفاوضات الرامية إلى تخفيف التوترات حول ، لم تحقق الأسبوع الماضي أي تقدم، حيث لا تزال ترفض الاستجابة لمطالب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

واشارت الصحيفة الى انه "لم تحرز المفاوضات أي تقدم خلال الأسبوع الماضي، كما أفاد مسؤولون، ولا توجد أي مؤشرات على أن تعتزم الاستجابة لمطالب ".



وبحسبما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين لم تذكر أسماءهم، تم نقل ثلاثة مطالب إلى إيران تهدف إلى منع احتمالية اتخاذ إجراءات عسكرية من قبل ، وهي: التخلي الكامل والنهائي عن تخصيب اليورانيوم في جميع المنشآت على أراضي البلاد، وفرض قيود على مدى وعدد الباليستية بعيدة المدى، وكذلك إنهاء أي دعم للمجموعات الوكلاء في .