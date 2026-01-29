تجميد القصف أسبوعًا… كيف أقنع ترامب بوتين؟

وأوضح ترامب أن الأوكرانيين "لم يشهدوا بردًا كهذا من قبل"، مؤكدًا أنه طلب من بوتين عدم قصف كييف والمدن الأخرى لمدة أسبوع، وأن الأخير وافق على ذلك.
وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يعوّل على الولايات المتحدة لوقف الضربات الروسية لمدة أسبوع. وأوضح، في رسالته اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن بلاده تشكر واشنطن على جهودها الرامية إلى وقف الهجمات على قطاع الطاقة في الوقت الراهن، معربًا عن أمله في أن تنجح هذه المساعي.
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، التوصل إلى اتفاق "شامل" مع الحكومة السورية يتضمن وقف إطلاق النار والبدء بـ"عملية دمج متسلسلة" للمؤسسات والقوى العسكرية والأمنية والإدارية بين الطرفين.