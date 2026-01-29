الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

تجميد القصف أسبوعًا… كيف أقنع ترامب بوتين؟

2026-01-29 | 15:39
تجميد القصف أسبوعًا… كيف أقنع ترامب بوتين؟
تجميد القصف أسبوعًا… كيف أقنع ترامب بوتين؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين وافق على وقف الهجمات على كييف ومدن أوكرانية أخرى لمدة أسبوع.

وقال ترامب، خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض، إنه طلب شخصيًّا من الرئيس الروسي تعليق القصف لمدة أسبوع بسبب موجة برد وصفها بـ"الاستثنائية". وأضاف أن الأمر لا يتعلق ببرودة عادية، بل ببرد قياسي ناتج عن كتلة كبيرة من الطقس السيئ.

وأوضح ترامب أن الأوكرانيين "لم يشهدوا بردًا كهذا من قبل"، مؤكدًا أنه طلب من بوتين عدم قصف كييف والمدن الأخرى لمدة أسبوع، وأن الأخير وافق على ذلك.

وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يعوّل على الولايات المتحدة لوقف الضربات الروسية لمدة أسبوع. وأوضح، في رسالته اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن بلاده تشكر واشنطن على جهودها الرامية إلى وقف الهجمات على قطاع الطاقة في الوقت الراهن، معربًا عن أمله في أن تنجح هذه المساعي.

تجميد القصف أسبوعًا… كيف أقنع ترامب بوتين؟

Aljadeed
الأناضول: وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا غدا الجمعة
إيران ترفض مطالب ترامب والمفاوضات بلا تقدم

"اتفاق شامل مع دمشق".. بيان لـ قسد
03:37

"اتفاق شامل مع دمشق".. بيان لـ قسد

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، التوصل إلى اتفاق "شامل" مع الحكومة السورية يتضمن وقف إطلاق النار والبدء بـ"عملية دمج متسلسلة" للمؤسسات والقوى العسكرية والأمنية والإدارية بين الطرفين.

03:37

"اتفاق شامل مع دمشق".. بيان لـ قسد

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، التوصل إلى اتفاق "شامل" مع الحكومة السورية يتضمن وقف إطلاق النار والبدء بـ"عملية دمج متسلسلة" للمؤسسات والقوى العسكرية والأمنية والإدارية بين الطرفين.

"اتفاق شامل مع دمشق".. بيان لـ قسد
03:37
قسد: الاتفاق مع الحكومة السورية يتضمن اندماج القوات بالجيش على مراحل
03:16
قسد: تم الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقواتنا بموجب اتفاق شامل
03:16
عراقجي: ما تتحدث به أميركا عن إيران يتطلب إجراء مشاورات دقيقة
02:59
بعد وفاة هدى الشعراوي.. لحظة تلقي ابنتها الخبر في الشارع! (فيديو)
01:59
عن خامنئي.. ماذا يُفكر ترامب؟ّ! (نيويورك تايمز)
01:23
