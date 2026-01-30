دروب سايت عن مصادر: واشنطن أبلغت دولة حليفة بالمنطقة أن ترامب قد يأذن بهجوم ضد إيران في وقت مبكر صباح الأحد

حذّر قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي الولايات المتحدة وإسرائيل من شنّ أي هجوم، مؤكدًا أن "قوات بلاده في حالة تأهّب قصوى، في ظل التعزيزات العسكرية الكبيرة التي نشرتها واشنطن في منطقة الخليج".
أفادت "هيئة البث الإسرائيلية" بأنّ "إسرائيل قدّمت للولايات المتحدة معلومات استخبارية تتعلّق بإجراءات إيرانية لإعادة بناء برنامجها الصاروخي، ولا سيما برنامج الصواريخ البالستية الذي تعرّض لأضرار كبيرة خلال حرب الـ12 يوم".
دخلت الولايات المتحدة في منتصف ليل في شلل مالي جزئي مع ترقب نهاية سريعة عند تصويت مجلس النواب الإثنين على مشروع قانون بهذا الصدد.