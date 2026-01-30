دروب سايت عن مصادر: واشنطن أبلغت دولة حليفة بالمنطقة أن ترامب قد يأذن بهجوم ضد إيران في وقت مبكر صباح الأحد

حذّر قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي الولايات المتحدة وإسرائيل من شنّ أي هجوم، مؤكدًا أن "قوات بلاده في حالة تأهّب قصوى، في ظل التعزيزات العسكرية الكبيرة التي نشرتها واشنطن في منطقة الخليج".