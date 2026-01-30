الأخبار
عربي و دولي

الذهب والفضة يسجلان خسائر قياسية.. إليكم الأرقام

2026-01-30 | 14:52
الذهب والفضة يسجلان خسائر قياسية.. إليكم الأرقام
الذهب والفضة يسجلان خسائر قياسية.. إليكم الأرقام

سجلت "أسعار الذهب والفضة خسائر قياسية في التعاملات الفورية، إذ يتجه المعدن الأصفر لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ 1983، وقد انخفض سعره اليوم 11% في أحدث المعاملات، بحسب وكالة "رويترز".



كما واصلت الفضة خسائرها في المعاملات الفورية، وهوت بأكثر من 30% إلى 80.4 دولارا للأونصة ، وكانت الفضة سجلت مستوى قياسيا مرتفعا أمس الخميس عند 121.64 دولارا للأونصة.



وانخفضت أسعار الذهب اليوم  لفترة ‍وجيزة إلى أقل من 5 آلاف دولار للأونصة ، مع ارتفاع الدولار عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

الذهب والفضة يسجلان خسائر قياسية.. إليكم الأرقام

عربي و دولي

ذهب

فضة

عربي و دولي

ذهب

فضة

