الذهب والفضة يسجلان خسائر قياسية.. إليكم الأرقام

سجلت "أسعار الذهب والفضة خسائر قياسية في التعاملات الفورية، إذ يتجه المعدن الأصفر لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ 1983، وقد انخفض سعره اليوم 11% في أحدث المعاملات، بحسب وكالة "رويترز".
كما واصلت الفضة خسائرها في المعاملات الفورية، وهوت بأكثر من 30% إلى 80.4 دولارا للأونصة ، وكانت الفضة سجلت مستوى قياسيا مرتفعا أمس الخميس عند 121.64 دولارا للأونصة.
وانخفضت أسعار الذهب اليوم لفترة وجيزة إلى أقل من 5 آلاف دولار للأونصة ، مع ارتفاع الدولار عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.
حذّر قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي الولايات المتحدة وإسرائيل من شنّ أي هجوم، مؤكدًا أن "قوات بلاده في حالة تأهّب قصوى، في ظل التعزيزات العسكرية الكبيرة التي نشرتها واشنطن في منطقة الخليج".
أفادت "هيئة البث الإسرائيلية" بأنّ "إسرائيل قدّمت للولايات المتحدة معلومات استخبارية تتعلّق بإجراءات إيرانية لإعادة بناء برنامجها الصاروخي، ولا سيما برنامج الصواريخ البالستية الذي تعرّض لأضرار كبيرة خلال حرب الـ12 يوم".
دخلت الولايات المتحدة في منتصف ليل في شلل مالي جزئي مع ترقب نهاية سريعة عند تصويت مجلس النواب الإثنين على مشروع قانون بهذا الصدد.