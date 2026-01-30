الذهب والفضة يسجلان خسائر قياسية.. إليكم الأرقام

سجلت "أسعار والفضة خسائر قياسية في التعاملات الفورية، إذ يتجه المعدن الأصفر لتسجيل أسوأ أداء منذ 1983، وقد انخفض سعره 11% في أحدث المعاملات، بحسب وكالة " ".

كما واصلت الفضة خسائرها في المعاملات الفورية، وهوت بأكثر من 30% إلى 80.4 دولارا للأونصة ، وكانت الفضة سجلت مستوى قياسيا مرتفعا أمس الخميس عند 121.64 دولارا للأونصة.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم لفترة ‍وجيزة إلى أقل من 5 آلاف للأونصة ، مع ارتفاع الدولار عقب إعلان عن مرشحه لرئاسة .