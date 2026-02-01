الأخبار
16:57
بالفيديو.. لحظة استهداف "الرابيد" في الدوير جنوب لبنان
14:36
هل تتكرر الحرب؟ (شاهد الفيديو)
13:42
سلسلة الرواتب.. بين فوضى خليل وضبط جابر (تقرير)
12:17
بإصبع واحد يدير مزرعة! (فيديو)
09:39
روبوت كلب يهاجم البشر (فيديو)
عربي و دولي
بعد تصريحات خامنئي.. ترامب يرد!
2026-02-01 | 13:52
A-
A+
بعد تصريحات خامنئي.. ترامب يرد!
أعرب الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، عن "أمله في التوصل إلى اتفاق مع
إيران
بعد أن حذّر المرشد الايراني
علي خامنئي
من أن أي هجوم على الجمهورية الإسلامية سيؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية".
ورداً على سؤال وجهه له صحافيون حول تحذير
خامنئي
، أجاب
ترامب
"بالطبع سيقول ذلك".
وأضاف "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق، إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنكتشف حينها ما إذا كان محقاً أم لا"، بحسب "فرانس برس".
