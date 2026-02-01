الأخبار
عربي و دولي

بعد تصريحات خامنئي.. ترامب يرد!

2026-02-01 | 13:52
بعد تصريحات خامنئي.. ترامب يرد!
بعد تصريحات خامنئي.. ترامب يرد!

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن "أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد أن حذّر المرشد الايراني علي خامنئي من أن أي هجوم على الجمهورية الإسلامية سيؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية".

ورداً على سؤال وجهه له صحافيون حول تحذير خامنئي، أجاب ترامب "بالطبع سيقول ذلك".

وأضاف "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق، إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنكتشف حينها ما إذا كان محقاً أم لا"، بحسب "فرانس برس".
 
 
 
 
بعد تصريحات خامنئي.. ترامب يرد!

عربي و دولي

دونالد ترامب

علي خامنئي

خامنئي: إذا أشعل الأميركيون حربا هذه المرة فسيكون صراعًا إقليميًا
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تقديرات أن ضربة أميركا ضد إيران ستنفذ خلال أسبوعين إلى شهرين

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قدم للقيادة السياسية خيارات لاستخدام القوة في غزة تشبه النموذج المطبق في لبنان
01:35
الذهب يواصل الهبوط أكثر من 8% عند 4469.29 دولار للأونصة
01:34
الفضة تواصل الخسائر في التعاملات الفورية وتسجل هبوطاً 12% في أحدث تعاملات إلى 74.18 دولار للأوقية
01:10
رويترز: الذهب يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 6% إلى 4563.36 دولار للأوقية
01:00
اغتيال كاد يقع في بيروت.. كيف نجا خليل الحية؟
00:30
هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر: ترامب لم يتخلَّ عن خيار توجيه ضربة لإيران لكنه يفضّل إجراء مفاوضات معها حالياً
00:00
