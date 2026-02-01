بعد تصريحات خامنئي.. ترامب يرد!

أعرب الرئيس الأميركي ، عن "أمله في التوصل إلى اتفاق مع بعد أن حذّر المرشد الايراني من أن أي هجوم على الجمهورية الإسلامية سيؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية".