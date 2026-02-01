خامنئي: إذا أشعل الأميركيون حربا هذه المرة فسيكون صراعًا إقليميًا

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن وحداتها الأمنية في محافظة ريف دمشق، نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، سلسلةً من العمليات الدقيقة والمحكمة، استهدفت خليةً متورطةً في تنفيذ عدة اعتداءات طالت منطقة المِزّة ومطارها العسكري.



وأسفرت هذه العمليات عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على جميع أفرادها.