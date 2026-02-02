الأخبار
عربي و دولي

الأردن ينأى عن أي هجوم على إيران

2026-02-02 | 09:10
الأردن ينأى عن أي هجوم على إيران
الأردن ينأى عن أي هجوم على إيران

أبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال إتصال هاتفي إن بلاده لن تكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد إيران، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

واعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن الصفدي أكد لعراقجي أن "الأردن لن يكون ساحة حرب في أيّ صراع إقليمي أو منطلقا لأيّ عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأيّ جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدّى بكلّ إمكاناته لأيّ محاولة لخرق أجوائه".
الأردن ينأى عن أي هجوم على إيران

عربي و دولي

الأردن

ايران

