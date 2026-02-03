"في بيئة خالية من التهديدات".. الرئيس الايراني يُعلّق على المفاوضات

بعد قيام طائرات زراعية اسرائيلية برش "مواد مجهولة" يرجح انها سامة على مناطق حدودية في جنوب لبنان، نقلت القناة 15 الاسرائيلية، عن أوساط أمنية في الجيش الاسرائيلي، أن "الهدف هو قتل كل النباتات الموجودة قرب الحدود، بسبب مخاوف، من أن يشكل النبات الكثيف، غطاء يسمح باقتراب مسلحين، أو أشخاص غير مرغوب فيهم، من الحدود ويشكلوا خطراً على الجنود والمستوطنات، لذلك قررت قيادة المنطقة الشمالية القضاء على كل الغطاء النباتي القريب من السياج".
ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 4% في تداولات اليوم كما قفزت عقود الفضة 8% بعد انهيار حاد سجلته مؤخرا، بحسب وكالة "رويترز".
نشر مركز "ألما" للبحوث والدراسات الإسرائيلي، تقريراً عسكرياً، يتمحور حول التصعيد الميداني لشهر كانون الثاني 2026، بزيادة كبيرة في عدد ضربات الجيش الإسرائيلي "ضد التهديدات في لبنان". فقد نُفِّذت 87 غارة جوية، أي أكثر من ضعف العدد المسجّل في كانون الأول 2025، حين نُفِّذت 41 غارة".