سلام: لن ندخر أي مغامرة حرب جديدة
سلام: لن ندخل أي مغامرة حرب جديدة
سلام: التزامنا بالسياسات الإصلاحية يُشجع على الاستثمار في لبنان
سلام: التزامنا بالسياسات الإصلاحية يُشجع على الاستثمار في لبنان
سلام في القمة العالمية للحكومات: تحقيق السيادة والإصلاح أساس للنهوض بالبلد
سلام في القمة العالمية للحكومات: تحقيق السيادة والإصلاح أساس للنهوض بالبلد
عربي و دولي

"في بيئة خالية من التهديدات".. الرئيس الايراني يُعلّق على المفاوضات

2026-02-03 | 01:02
"في بيئة خالية من التهديدات".. الرئيس الايراني يُعلّق على المفاوضات
"في بيئة خالية من التهديدات".. الرئيس الايراني يُعلّق على المفاوضات

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم، أنه كلّف وزير خارجيته عباس عراقجي تمثيل طهران في مفاوضات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة، بعد أن هدد نظيره دونالد ترامب بعواقب "سيئة" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وكتب بزشكيان في منشور عبر منصة إكس، أوردته "فرانس برس": "أصدرتُ تعليماتي لوزير خارجيتي، شرط توفر بيئة مناسبة خالية من التهديدات والتوقعات غير المنطقية، لمتابعة مفاوضات عادلة ومنصفة".

وأشار إلى أن المحادثات ستُعقد "في إطار المصالح الوطنية" لطهران.
 
 
 
"في بيئة خالية من التهديدات".. الرئيس الايراني يُعلّق على المفاوضات

عربي و دولي

مسعود بزشكيان

عباس عراقجي

بعد انهيارهما.. ارتفاع في أسعار الذهب والفضة
"43 غارة شمال الليطاني في كانون الثاني".. تقرير اسرائيلي جديد!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

إعلام إسرائيلي يكشف السبب وراء رش مبيدات على جنوب لبنان
03:06

إعلام إسرائيلي يكشف السبب وراء رش مبيدات على جنوب لبنان

بعد قيام طائرات زراعية اسرائيلية برش "مواد مجهولة" يرجح انها سامة على مناطق حدودية في جنوب لبنان، نقلت القناة 15 الاسرائيلية، عن أوساط أمنية في الجيش الاسرائيلي، أن "الهدف هو قتل كل النباتات الموجودة قرب الحدود، بسبب مخاوف، من أن يشكل النبات الكثيف، غطاء يسمح باقتراب مسلحين، أو أشخاص غير مرغوب فيهم، من الحدود ويشكلوا خطراً على الجنود والمستوطنات، لذلك قررت قيادة المنطقة الشمالية القضاء على كل الغطاء النباتي القريب من السياج".

03:06

إعلام إسرائيلي يكشف السبب وراء رش مبيدات على جنوب لبنان

بعد قيام طائرات زراعية اسرائيلية برش "مواد مجهولة" يرجح انها سامة على مناطق حدودية في جنوب لبنان، نقلت القناة 15 الاسرائيلية، عن أوساط أمنية في الجيش الاسرائيلي، أن "الهدف هو قتل كل النباتات الموجودة قرب الحدود، بسبب مخاوف، من أن يشكل النبات الكثيف، غطاء يسمح باقتراب مسلحين، أو أشخاص غير مرغوب فيهم، من الحدود ويشكلوا خطراً على الجنود والمستوطنات، لذلك قررت قيادة المنطقة الشمالية القضاء على كل الغطاء النباتي القريب من السياج".

بعد انهيارهما.. ارتفاع في أسعار الذهب والفضة
01:58

بعد انهيارهما.. ارتفاع في أسعار الذهب والفضة

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 4% في تداولات اليوم كما قفزت عقود الفضة 8% بعد انهيار حاد سجلته مؤخرا، بحسب وكالة "رويترز".

01:58

بعد انهيارهما.. ارتفاع في أسعار الذهب والفضة

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 4% في تداولات اليوم كما قفزت عقود الفضة 8% بعد انهيار حاد سجلته مؤخرا، بحسب وكالة "رويترز".

"43 غارة شمال الليطاني في كانون الثاني".. تقرير اسرائيلي جديد!
00:50

"43 غارة شمال الليطاني في كانون الثاني".. تقرير اسرائيلي جديد!

نشر مركز "ألما" للبحوث والدراسات الإسرائيلي، تقريراً عسكرياً، يتمحور حول التصعيد الميداني لشهر كانون الثاني 2026، بزيادة كبيرة في عدد ضربات الجيش الإسرائيلي "ضد التهديدات في لبنان". فقد نُفِّذت 87 غارة جوية، أي أكثر من ضعف العدد المسجّل في كانون الأول 2025، حين نُفِّذت 41 غارة".

00:50

"43 غارة شمال الليطاني في كانون الثاني".. تقرير اسرائيلي جديد!

نشر مركز "ألما" للبحوث والدراسات الإسرائيلي، تقريراً عسكرياً، يتمحور حول التصعيد الميداني لشهر كانون الثاني 2026، بزيادة كبيرة في عدد ضربات الجيش الإسرائيلي "ضد التهديدات في لبنان". فقد نُفِّذت 87 غارة جوية، أي أكثر من ضعف العدد المسجّل في كانون الأول 2025، حين نُفِّذت 41 غارة".

إعلام إسرائيلي يكشف السبب وراء رش مبيدات على جنوب لبنان
03:06
بعد انهيارهما.. ارتفاع في أسعار الذهب والفضة
01:58
"43 غارة شمال الليطاني في كانون الثاني".. تقرير اسرائيلي جديد!
00:50
الرئيس الإيراني: أصدرت تعليمات لعراقجي بإعداد محادثات مع واشنطن إذا سادت أجواء دون تهديدات وتوقعات غير معقولة
00:48
مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني: يمكننا خفض تخصيب اليورانيوم من 60% إلى 20% لكن عليهم أن يدفعوا ثمن ذلك
15:42
هيئة البث الإسرائيلية: يُتوقع أن تصل المفاوضات مع إيران إلى طريق مسدود
14:56
