"43 غارة شمال الليطاني في كانون الثاني".. تقرير اسرائيلي جديد!

نشر مركز "ألما" للبحوث والدراسات ، تقريراً عسكرياً، يتمحور حول التصعيد الميداني لشهر الثاني 2026، بزيادة كبيرة في عدد ضربات الجيش الإسرائيلي "ضد التهديدات في لبنان". فقد نُفِّذت 87 غارة جوية، أي أكثر من ضعف العدد المسجّل في كانون الأول 2025، حين نُفِّذت 41 غارة".

وبحسب تقدير "ألما"، لم يطرأ "أي تغيير على السياسة العسكرية للجيش في ما يتعلق بطبيعة الضربات، على الرغم من التقلّبات في شدّتها".



وأضاف التقرير أنه "نُفِّذت 43 غارة (49.4 % من إجمالي الشهرية)، أي ما يقارب نصف الغارات، في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني، والتي تُعدّ حاليًا مركز الثقل العملياتي لـ " ". ومن بين هذه الغارات، استهدفت 38 منها بنى تحتية، في حين خُصِّصت 5 فقط لعمليات تصفية مستهدفة".



وزعمت اسرائيل في التقرير: "كما نُفِّذت 31 غارة (35.6 % من إجمالي الغارات الشهرية) في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، حيث توزعت بشكل شبه متساوٍ بين استهداف البنى التحتية (14 غارة) وعمليات التصفية المستهدفة (13 غارة)، ما يشير إلى استمرار نشاط ووجود عناصر "حزب " جنوب الليطاني".



وبحسب التقرير: "أما الغارات المتبقية وعددها 13 غارة، أي ما نسبته 14.9 %، فقد نُفِّذت في منطقة ، وجميعها استهدفت بنى تحتية، نظرًا لكون المنطقة تشكّل العمق اللوجستي والعملياتي للتنظيم".