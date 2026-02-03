إعلام إسرائيلي يكشف السبب وراء رش مبيدات على جنوب لبنان

بعد قيام طائرات زراعية اسرائيلية برش "مواد مجهولة" يرجح انها سامة على مناطق حدودية في ، نقلت القناة 15 الاسرائيلية، عن أوساط في الجيش الاسرائيلي، أن "الهدف هو قتل كل النباتات الموجودة قرب الحدود، بسبب مخاوف، من أن يشكل النبات الكثيف، غطاء يسمح باقتراب مسلحين، أو أشخاص غير مرغوب فيهم، من الحدود ويشكلوا خطراً على الجنود والمستوطنات، لذلك قررت على كل الغطاء النباتي القريب من السياج".