إعلام إسرائيلي يكشف السبب وراء رش مبيدات على جنوب لبنان

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 4% في تداولات اليوم كما قفزت عقود الفضة 8% بعد انهيار حاد سجلته مؤخرا، بحسب وكالة "رويترز".
أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم، أنه كلّف وزير خارجيته عباس عراقجي تمثيل طهران في مفاوضات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة، بعد أن هدد نظيره دونالد ترامب بعواقب "سيئة" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
نشر مركز "ألما" للبحوث والدراسات الإسرائيلي، تقريراً عسكرياً، يتمحور حول التصعيد الميداني لشهر كانون الثاني 2026، بزيادة كبيرة في عدد ضربات الجيش الإسرائيلي "ضد التهديدات في لبنان". فقد نُفِّذت 87 غارة جوية، أي أكثر من ضعف العدد المسجّل في كانون الأول 2025، حين نُفِّذت 41 غارة".