"جيش وشعب ومقاومة".. السفير الايراني يودّع لبنان!

علّق الايراني السابق في مجتبى أماني عبر حسابه على "إكس":

أختتم مهمتي الرسمية في ربوع العزيز، مسكوناً بعاطفةٍ إلى مدنه وأحيائه وقراه، من إلى والجبل، ومن الضاحية إلى البقاع الشامخ والجنوب الصامد. تنتهي المهمة الإدارية، وتستمر صلة الروح التي لا تنقطع بهذا الشعب العظيم.



عشتُ معكم طيلة ثلاث سنوات ونيّف، أفراحكم وأتراحكم، صمودكم وانتصاراتكم، بل وحملتُ في جسدي أثر العدوان الجائر من عدونا اللئيم والحاقد، فزادتني مشاهد تعافيكم إيماناً بصلابة هذا الشعب الأبي الذي لا يعرف الإنكسار.



وانطلاقاً من روح "الثلاثية الذهبية" (جيش وشعب ومقاومة)، عملتُ على تدعيم جسور التواصل مع كافة الأطياف الرسمية والروحية والسياسية والعسكرية والشخصيات الدبلوماسية والإعلامية والفعاليات، واعتززتُ بلقاءات استثنائية مع العديد من القامات، على رأسها سماحة السيد حسن نصر .



كما سعيتُ خلال فترتي لرفع التبادل التجاري بين بلدينا وتفعيل الاتفاقيات، لاسيما في المجالات الصحية والثقافية، وقدّمتُ بلادي مشاريع وهبات حيوية، خاصة في قطاع الطاقة.



أغادر إلى موقع جديد لخدمة ، لكن لبنان سيبقى دائماً في القلب.