شبكات التمويل الرئيسية لـ "حزب الله".. أدرعي يزعم وينشر!

أعلن المتحدث جيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن "كشف النقاب عن شبكات التمويل الرئيسية لحزب والمتورطين فيها"، حسب زعمه.

‏وزعم في منشور على "أكس"، أن " يستغل الأزمة الاقتصادية والإنسانية العارمة في لمنفعتهم الشخصية ولزيادة الموارد المالية للتنظيم".



وادعى أن "Global Gold Company بملكية المدعو حسن خشن وهو رجل أعمال وصراف لبناني. قامت الشركة بتحويل مئات ملايين الدولارات إلى حزب عن طريق مسؤول التحويلات المالية من إلى حزب الله، ربيع زين الدين".



وتابع: "Trade Point International بملكية المدعو محمد نور الدين وهو رجل أعمال وصراف لبناني من . تم إدراج المذكور وشركة الصرافة الخاصة به في القائمة السوداء لوزارة المالية الأميركية نظرًا لضلوعهما في غسيل الأموال، كما تم إصدار أمر اعتقال أميركي بحق المذكور. قام المذكور وشركة الصرافة الخاصة به بتحويل مئات ملايين الدولارات إلى حزب الله عن طريق ربيع زين الدين".



وزعم أيضاً أن "شبكة حسين إبراهيم وعبد الله حمية – الحديث عن رجلي أعمال وصرافين لبنانيين، حيث قاما بتحويل ملايين الدولارات إلى حزب الله عن طريق ربيع زين الدين خلال العام المنصرم. وما عدا دورهما في تمويل حزب الله أقدما على التعاون مع فيلق القدس".



وادعة أن "حزب الله يستخدم مئات ملايين الدولارات التي تم تحويلها إليه من خلال شبكات التمويل لشراء الوسائل القتالية ومعدات التصنيع، ناهيك عن دفع الرواتب لعناصره، ويتم تخصيص هذه المبالغ المالية لتحقيق أهدافه بدلاً من إعادة الدولة ودعم مواطنيها".