رويترز: دوي انفجارات ضخمة في أبوظبي والدوحة ودبي

عاجل
وكالة الأنباء القطرية: جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري
وكالة الأنباء القطرية: جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري
أ ف ب: دوي انفجارات في القدس بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
أ ف ب: دوي انفجارات في القدس بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
غارة على المبنى المهدد في حاروف
غارة على المبنى المهدد في حاروف
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عنصر من "حزب الله" أطلق قذيفة مضادة للدروع نحو قواتنا
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عنصر من "حزب الله" أطلق قذيفة مضادة للدروع نحو قواتنا
الدفاع القطرية: قطر تعرضت لهجوم بصاروخين باليستيين من إيران
الدفاع القطرية: قطر تعرضت لهجوم بصاروخين باليستيين من إيران
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
13
o
البقاع
3
o
الجنوب
10
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
07:38
الجديد في الميدان.. جنوباً وبقاعاً وبيروت
20:14
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-02
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-02
بالفيديو.. لحظة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
2026-03-02
تحطم مقاتلة اميركية.. هذا مصير الطيار (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
رويترز: دوي انفجارات ضخمة في أبوظبي والدوحة ودبي
2026-03-03 | 11:48
A-
A+
رويترز: دوي انفجارات ضخمة في أبوظبي والدوحة ودبي
مقالات ذات صلة
رويترز: دوي انفجار هائل في أبوظبي
سماع دوي انفجارات لاعتراضات صواريخ إيرانية في سماء أبوظبي
الخطوط السعودية تمدد فترة إلغاء رحلاتها إلى الكويت وأبوظبي ودبي والدوحة والبحرين
رويترز: دوي انفجارات ضخمة في أبوظبي والدوحة ودبي
عربي و دولي
انفجارات
أبوظبي
والدوحة
العودة الى الأعلى
ترامب: يمكننا خوض الحروب إلى الأبد وبنجاح كبير
يديعوت أحرونوت: "حزب الله" أطلق دفعة صاروخية من 15 صاروخا قبل قليل باتجاه شمال إسرائيل
اقرأ ايضا في عربي و دولي
16:41
وكالة الأنباء القطرية: جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري
16:41
وكالة الأنباء القطرية: جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري
16:37
أ ف ب: دوي انفجارات في القدس بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
16:37
أ ف ب: دوي انفجارات في القدس بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
16:30
الدفاع القطرية: قطر تعرضت لهجوم بصاروخين باليستيين من إيران
16:30
الدفاع القطرية: قطر تعرضت لهجوم بصاروخين باليستيين من إيران
يحدث الآن
عربي و دولي
16:41
وكالة الأنباء القطرية: جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري
عربي و دولي
16:37
أ ف ب: دوي انفجارات في القدس بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
محليات
16:36
غارة على المبنى المهدد في حاروف
اخترنا لك
وكالة الأنباء القطرية: جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري
16:41
أ ف ب: دوي انفجارات في القدس بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
16:37
الدفاع القطرية: قطر تعرضت لهجوم بصاروخين باليستيين من إيران
16:30
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل وتعمل أنظمة الدفاع على اعتراضها
16:16
"حزب الله" العراقي: نفذنا 27 عملية بعشرات المسيرات على قواعد اميركية في العراق والمنطقة
16:04
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد هجوم صاروخي جديد باتّجاه إسرائيل
15:50
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-02-25
وكالة أنباء إيرنا: عراقجي عرض على وزير خارجية عمان بنودا من اتفاق محتمل بشأن رفع العقوبات والملف النووي
06:49
بري: اقتضى التوضيح!
2026-02-28
من الجنوب.. مراسل الجديد ينقل آخر المستجدات
2025-10-20
مستويات جديدة لأسعار الذهب!
2026-01-11
وزير المهجرين والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة لـ #وهلق_شو: نحن مصرّون على خطة محددة ومهلة زمنية لتنفيذ خطة الجيش
2025-12-12
سلاح "حزب الله" على مأدبة عشاء!
بالفيديو
بالفيديو
14:51
لليوم الثالث.. الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
14:03
مقدمة النشرة المسائية 03-03-2026
07:38
الجديد في الميدان.. جنوباً وبقاعاً وبيروت
20:14
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-02
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-02
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
06:44
شبكات التمويل الرئيسية لـ "حزب الله".. أدرعي يزعم وينشر!
عربي و دولي
06:44
شبكات التمويل الرئيسية لـ "حزب الله".. أدرعي يزعم وينشر!
محليات
06:49
بري: اقتضى التوضيح!
محليات
06:49
بري: اقتضى التوضيح!
محليات
09:42
رداً على عدوان الضاحية.. "حزب الله" ينشر تفاصيل عملية استهداف ميركافا
محليات
09:42
رداً على عدوان الضاحية.. "حزب الله" ينشر تفاصيل عملية استهداف ميركافا
عربي و دولي
07:31
"أصدقائي، حزب الله فتح النار".. ماذا جرى خلال اجتماع وزراء اسرائيل؟
عربي و دولي
07:31
"أصدقائي، حزب الله فتح النار".. ماذا جرى خلال اجتماع وزراء اسرائيل؟
عربي و دولي
07:02
"جنود اسرائيليون يعبرون مناطق لبنانية".. بيان لليونيفيل
عربي و دولي
07:02
"جنود اسرائيليون يعبرون مناطق لبنانية".. بيان لليونيفيل
خاص الجديد
07:52
"أغلب الاستهدافات الأخيرة لقيادات الحزب فشلت".. قماطي يكشف للجديد!
خاص الجديد
07:52
"أغلب الاستهدافات الأخيرة لقيادات الحزب فشلت".. قماطي يكشف للجديد!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026