ترامب: إيران "كانت ستبادر الى الهجوم"

وكالة الأنباء القطرية: جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري

وكالة الأنباء القطرية: جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري

وكالة الأنباء القطرية: جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري

أ ف ب: دوي انفجارات في القدس بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية