عربي و دولي

اليونيفيل "قلقة".. بيان جديد!

2026-03-04 | 12:42
اليونيفيل &quot;قلقة&quot;.. بيان جديد!
اليونيفيل "قلقة".. بيان جديد!

اصدرت قوات اليونيفيل، البيان التالي:

تعرب اليونيفيل عن قلقها البالغ إزاء بيان الجيش الإسرائيلي الأخير الذي يطالب بإجلاء السكان المدنيين من منطقة عملياتها الى شمال نهر الليطاني.

كما رصدت اليونيفيل إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ والقذائف من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وفي منطقة العمليات، رصدت قوات حفظ السلام اليوم تحركات وأنشطة عسكرية عديدة لجيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك قرب الخيام وبيت ليف ويارون وحولا وكفركلا والخربة وكفرشوبا. ويحدث كل ذلك في ظل استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية وغيرها من الأنشطة الجوية.

لا يقتصر هذا على انتهاك القرار 1701 فحسب، بل ينتهك أيضاً سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

لا تزال قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل متواجدة على الأرض وتواصل مهامها في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق. ونظراً لتعقيد الوضع، فقد كيّفت البعثة أنشطتها دعماً للقرار 1701، بما في ذلك، وحيثما أمكن، تيسير الدعم الإنساني وحماية المدنيين. وسيتم تعديل البصمة المدنية للبعثة وفقاً لذلك.

تُجدد اليونيفيل دعوتها لجميع الأطراف الفاعلة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومضاعفة الجهود لمنع خروج الوضع الراهن عن السيطرة.
 
 
 
 

Aljadeed
الخارجية الإيرانية: على أوروبا الالتزام بالقانون الدولي وعدم الانخراط بأي عمل عسكري
الجيش الإسرائيلي: قصفنا عشرات مراكز قيادة النظام الإيراني والأمن الداخلي وقيادة الباسيج

أكسيوس عن مسؤول أميركي: المليشيات الكردية الإيرانية شنت هجوما بريا شمال غرب إيران
16:34
🚨 أ ف ب: إسرائيل تخفّف قيود حالة الطوارئ
15:49
مسؤول عسكري إيراني لموقع "إيران نوانس": تفعيل خطة إسقاط النظام سيدفعنا لضرب البنى التحتية للطاقة في المنطقة
15:11
الجيش الإسرائيلي: بدأنا بقصف بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في أنحاء طهران
15:07
رئيس دولة الإمارات يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة فنزويلا المؤقتة أكدت خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
14:42
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: ندرس مهاجمة أهداف مدنية في لبنان للضغط على الحكومة لكبح حزب الله
14:34
