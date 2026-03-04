اليونيفيل "قلقة".. بيان جديد!

اصدرت قوات اليونيفيل، البيان التالي:

تعرب اليونيفيل عن قلقها البالغ إزاء بيان الجيش الأخير الذي يطالب بإجلاء السكان المدنيين من منطقة عملياتها الى شمال نهر الليطاني.



كما رصدت اليونيفيل إطلاق دفعات من والقذائف من الأراضي باتجاه ، في انتهاك لقرار 1701.



وفي منطقة العمليات، رصدت قوات حفظ السلام تحركات وأنشطة عسكرية عديدة لجيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك قرب الخيام وبيت ليف ويارون وحولا وكفركلا والخربة وكفرشوبا. ويحدث كل ذلك في ظل استمرار الجوية وغيرها من الأنشطة الجوية.



لا يقتصر هذا على انتهاك القرار 1701 فحسب، بل ينتهك أيضاً سيادة ووحدة أراضيه.



لا تزال قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل متواجدة على وتواصل مهامها في وعلى طول الخط الأزرق. ونظراً لتعقيد الوضع، فقد كيّفت البعثة أنشطتها دعماً للقرار 1701، بما في ذلك، وحيثما أمكن، تيسير الدعم الإنساني وحماية المدنيين. وسيتم تعديل البصمة المدنية للبعثة وفقاً لذلك.



تُجدد اليونيفيل دعوتها لجميع الأطراف الفاعلة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومضاعفة الجهود لمنع خروج الوضع الراهن عن السيطرة.