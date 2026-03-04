اليونيفيل "قلقة".. بيان جديد!

تعرب اليونيفيل عن قلقها البالغ إزاء بيان الجيش الإسرائيلي
الأخير الذي يطالب بإجلاء السكان المدنيين من منطقة عملياتها الى شمال نهر الليطاني.
كما رصدت اليونيفيل إطلاق دفعات جديدة
من الصواريخ
والقذائف من الأراضي اللبنانية
باتجاه إسرائيل
، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي
1701.
وفي منطقة العمليات، رصدت قوات حفظ السلام اليوم
تحركات وأنشطة عسكرية عديدة لجيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك قرب الخيام وبيت ليف ويارون وحولا وكفركلا والخربة وكفرشوبا. ويحدث كل ذلك في ظل استمرار الغارات
الجوية الإسرائيلية
وغيرها من الأنشطة الجوية.
لا يقتصر هذا على انتهاك القرار 1701 فحسب، بل ينتهك أيضاً سيادة لبنان
ووحدة أراضيه.
لا تزال قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل متواجدة على الأرض
وتواصل مهامها في جنوب لبنان
وعلى طول الخط الأزرق. ونظراً لتعقيد الوضع، فقد كيّفت البعثة أنشطتها دعماً للقرار 1701، بما في ذلك، وحيثما أمكن، تيسير الدعم الإنساني وحماية المدنيين. وسيتم تعديل البصمة المدنية للبعثة وفقاً لذلك.
تُجدد اليونيفيل دعوتها لجميع الأطراف الفاعلة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومضاعفة الجهود لمنع خروج الوضع الراهن عن السيطرة.