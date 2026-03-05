وول ستريت جورنال: مخزون صواريخ إيران لا يزال تحت الأرض بمواقع معروفة لأميركا وإسرائيل

عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا

عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا

عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا

النائب فادي علامة لـ #الجديد: اتصالات الاخلاءات تردنا منذ أكثر من يومين ومن الممكن ان تكون كاذبة لكننا اتخذنا اجراءات احترازية