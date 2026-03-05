الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة واسعة من الهجمات ضد البنية التحتية للنظام الإيراني في أنحاء طهران

عاجل
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
نقيب المستشفيات لـ"الجديد": تم إخلاء مستشفى الساحل بالكامل ويجري حالياً إخلاء مستشفى بهمن
نقيب المستشفيات لـ"الجديد": تم إخلاء مستشفى الساحل بالكامل ويجري حالياً إخلاء مستشفى بهمن
النائب فادي علامة لـ #الجديد: اتصالات الاخلاءات تردنا منذ أكثر من يومين ومن الممكن ان تكون كاذبة لكننا اتخذنا اجراءات احترازية
النائب فادي علامة لـ #الجديد: اتصالات الاخلاءات تردنا منذ أكثر من يومين ومن الممكن ان تكون كاذبة لكننا اتخذنا اجراءات احترازية
الخارجية الأميركية: أعدنا نحو 20 ألف أميركي من الشرق الأوسط
الخارجية الأميركية: أعدنا نحو 20 ألف أميركي من الشرق الأوسط
نتنياهو: التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة في إيران تاريخي
نتنياهو: التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة في إيران تاريخي
وكالة فارس عن مصدر عسكري: أطلقنا أكثر من 2000 مسيرة بمختلف الأنواع منذ بداية الحرب
وكالة فارس عن مصدر عسكري: أطلقنا أكثر من 2000 مسيرة بمختلف الأنواع منذ بداية الحرب
وكالة فارس عن مصدر عسكري: أطلقنا أكثر من 500 صاروخ باليستي ومجنح منذ بداية الحرب
وكالة فارس عن مصدر عسكري: أطلقنا أكثر من 500 صاروخ باليستي ومجنح منذ بداية الحرب
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
15
o
البقاع
9
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
12:53
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
2026-03-04
مساء اليوم.. دمار في تل أبيب (فيديو)
2026-03-04
"بدنا نروق".. لحظة فرح في ظل النزوح (فيديو)
2026-03-04
بصواريخ ومسيرات الحزب ينشر فيديو عملياته (فيديو)
عربي و دولي
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة واسعة من الهجمات ضد البنية التحتية للنظام الإيراني في أنحاء طهران
2026-03-05 | 00:49
A-
A+
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة واسعة من الهجمات ضد البنية التحتية للنظام الإيراني في أنحاء طهران
مقالات ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: بدأنا بقصف بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في أنحاء طهران
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة هجمات واسعة على إيران
الجيش الاسرائيلي: بدأنا بشن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة واسعة من الهجمات ضد البنية التحتية للنظام الإيراني في أنحاء طهران
عربي و دولي
الإسرائيلي:
بدأنا
واسعة
الهجمات
البنية
التحتية
للنظام
الإيراني
أنحاء
طهران
العودة الى الأعلى
وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجارات في العاصمة طهران وكرج غرب العاصمة
وول ستريت جورنال: مخزون صواريخ إيران لا يزال تحت الأرض بمواقع معروفة لأميركا وإسرائيل
اقرأ ايضا في عربي و دولي
12:05
الخارجية الأميركية: أعدنا نحو 20 ألف أميركي من الشرق الأوسط
12:05
الخارجية الأميركية: أعدنا نحو 20 ألف أميركي من الشرق الأوسط
12:04
نتنياهو: التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة في إيران تاريخي
12:04
نتنياهو: التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة في إيران تاريخي
12:00
وكالة فارس عن مصدر عسكري: أطلقنا أكثر من 2000 مسيرة بمختلف الأنواع منذ بداية الحرب
12:00
وكالة فارس عن مصدر عسكري: أطلقنا أكثر من 2000 مسيرة بمختلف الأنواع منذ بداية الحرب
يحدث الآن
محليات
12:17
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
محليات
12:11
نقيب المستشفيات لـ"الجديد": تم إخلاء مستشفى الساحل بالكامل ويجري حالياً إخلاء مستشفى بهمن
خاص الجديد
12:05
النائب فادي علامة لـ #الجديد: اتصالات الاخلاءات تردنا منذ أكثر من يومين ومن الممكن ان تكون كاذبة لكننا اتخذنا اجراءات احترازية
اخترنا لك
الخارجية الأميركية: أعدنا نحو 20 ألف أميركي من الشرق الأوسط
12:05
نتنياهو: التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة في إيران تاريخي
12:04
وكالة فارس عن مصدر عسكري: أطلقنا أكثر من 2000 مسيرة بمختلف الأنواع منذ بداية الحرب
12:00
وكالة فارس عن مصدر عسكري: أطلقنا أكثر من 500 صاروخ باليستي ومجنح منذ بداية الحرب
12:00
نتنياهو: نحقق إنجازات في إيران ولبنان لكن العمل ما زال كثيراً
11:57
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: علينا مواصلة تدمير قدرات إيران قبل الدبلوماسية
11:57
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-02-02
النجوم يستذكرون الراحلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة: خسارة كبيرة
2026-03-02
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي إستهدف فرع القرض الحسن في تول
05:48
مراسل الجديد: غارات تستهدف كفررمان والكفور وحاروف وكونين جنوب لبنان
2026-03-01
التهديد الإسرائيلي يشمل 53 بلدة في الجنوب والبقاع
10:46
مراسل الجديد في واشنطن: من المتوقع أن يلتقي الرئيس ترامب مع رؤساء ومسؤولي كبرى شركات السلاح الأميركية في البيت الأبيض بهدف بحث زيادة إنتاج الأسلحة والذخائر في أميركا
09:37
وزير المالية الإسرائيلي: الضاحية الجنوبية لبيروت ستكون مثل خان يونس
بالفيديو
بالفيديو
17:14
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
16:17
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
13:56
مقدمة النشرة المسائية 04-03-2026
12:31
من كل لبنان.. الجديد تنقل الصورة
2026-03-04
مؤتمر صحافي لمحافظ بيروت القاضي مروان عبود
2026-03-03
لليوم الثالث.. الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
11:05
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
محليات
11:05
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
عربي و دولي
03:49
تحطم مقاتلة أميركية داخل إيران.. وتسلل فرق خاصة
عربي و دولي
03:49
تحطم مقاتلة أميركية داخل إيران.. وتسلل فرق خاصة
عربي و دولي
12:42
اليونيفيل "قلقة".. بيان جديد!
عربي و دولي
12:42
اليونيفيل "قلقة".. بيان جديد!
محليات
01:34
الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره لسكان الجنوب
محليات
01:34
الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره لسكان الجنوب
محليات
12:53
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
محليات
12:53
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
محليات
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
محليات
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026