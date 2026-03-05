عاجل
ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك
ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
نقيب المستشفيات لـ"الجديد": تم إخلاء مستشفى الساحل بالكامل ويجري حالياً إخلاء مستشفى بهمن
نقيب المستشفيات لـ"الجديد": تم إخلاء مستشفى الساحل بالكامل ويجري حالياً إخلاء مستشفى بهمن
النائب فادي علامة لـ #الجديد: اتصالات الاخلاءات تردنا منذ أكثر من يومين ومن الممكن ان تكون كاذبة لكننا اتخذنا اجراءات احترازية
النائب فادي علامة لـ #الجديد: اتصالات الاخلاءات تردنا منذ أكثر من يومين ومن الممكن ان تكون كاذبة لكننا اتخذنا اجراءات احترازية
الخارجية الأميركية: أعدنا نحو 20 ألف أميركي من الشرق الأوسط
الخارجية الأميركية: أعدنا نحو 20 ألف أميركي من الشرق الأوسط
نتنياهو: التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة في إيران تاريخي
نتنياهو: التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة في إيران تاريخي
عربي و دولي

أ ف ب عن هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أميركية باستخدام قواعد فرنسية في الشرق الأوسط

2026-03-05 | 05:07
أ ف ب عن هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أميركية باستخدام قواعد فرنسية في الشرق الأوسط
أ ف ب عن هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أميركية باستخدام قواعد فرنسية في الشرق الأوسط
أ ف ب عن هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أميركية باستخدام قواعد فرنسية في الشرق الأوسط

عربي و دولي

الأركان

الفرنسية:

السماح

لطائرات

أميركية

باستخدام

قواعد

فرنسية

الشرق

الأوسط

فايننشال تايمز: البنتاغون يبحث شراء مسيّرات اعتراضية أوكرانية لمواجهة هجمات إيران
وزارة الدفاع الإسبانية: سنرسل فرقاطة إلى قبرص برفقة حاملة طائرات فرنسية وسفن أخرى تابعة للبحرية اليونانية

ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك
12:21
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
12:20
الخارجية الأميركية: أعدنا نحو 20 ألف أميركي من الشرق الأوسط
12:05
نتنياهو: التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة في إيران تاريخي
12:04
وكالة فارس عن مصدر عسكري: أطلقنا أكثر من 2000 مسيرة بمختلف الأنواع منذ بداية الحرب
12:00
وكالة فارس عن مصدر عسكري: أطلقنا أكثر من 500 صاروخ باليستي ومجنح منذ بداية الحرب
12:00
