عاجل
مراسل الجديد: بلغ عدد الغارات من الطائرات الحربية التي استهدفت الجنوب اليوم 43 غارة
مراسل الجديد: بلغ عدد الغارات من الطائرات الحربية التي استهدفت الجنوب اليوم 43 غارة
الإمارات تُعرب عن تضامنها مع البحرين و قطر وتدين الهجوم الإيراني الذي استهدف مبانٍ في البحرين تضم عناصر من القوات البحرية القطرية
الإمارات تُعرب عن تضامنها مع البحرين و قطر وتدين الهجوم الإيراني الذي استهدف مبانٍ في البحرين تضم عناصر من القوات البحرية القطرية
2026
10:40
وزارة الصحة: شهيد سوري و3 جرحى حصيلة الغارة على منطقة مار مخايل - الشياح
10:09
أوكرانيا و روسيا في الشرق الأوسط (فيديو)
09:51
معاريف عن مصادر: إصابة 8 جنود من لواء غفعاتي بجروح 5 منهم بحالة خطرة إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع من #لبنان
09:16
بالفيديو: آثار الغارة على الجناح منذ لحظات مقابل السفارة الإيرانية السابقة
09:12
صاروخ إيراني يعبر فوق بيروت (فيديو)
عربي و دولي
موقع واللا عن مصادر عسكرية: تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان ودوي انفجارات
2026-03-06 | 05:00
A-
A+
موقع واللا عن مصادر عسكرية: تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان ودوي انفجارات
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلال الأشهر الماضية أنشطة عسكرية غير معتادة لحزب الله في المواقع المستهدفة
الجيش الاسرائيلي: نهاجم بنى تحتية عسكرية لحزب الله في مناطق عدة في لبنان
موقع واللا عن مصادر عسكرية: تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان ودوي انفجارات
عربي و دولي
واللا
مصادر
عسكرية:
تبادل
إطلاق
الجيش
الإسرائيلي
لبنان
انفجارات
العودة الى الأعلى
قطر: ندين الهجوم الإيراني على مبان في البحرين تضم عناصر من البحرية القطرية
الخارجية الإيرانية: لا خيار أمامنا سوى مواصلة القتال
16:01
عراقجي: رد إيران سيكون حتمًا موجهًا إلى قواعد الولايات المتحدة ومؤسساتها
16:01
عراقجي: رد إيران سيكون حتمًا موجهًا إلى قواعد الولايات المتحدة ومؤسساتها
15:58
ترامب: سأجتمع مع شركات إنتاج السلاح مجددا في غضون شهرين
15:58
ترامب: سأجتمع مع شركات إنتاج السلاح مجددا في غضون شهرين
15:55
ترامب: لدينا مخزون غير محدود من الذخائر المتوسطة التي نستخدمها في إيران واستخدمناها مؤخرا في فنزويلا
15:55
ترامب: لدينا مخزون غير محدود من الذخائر المتوسطة التي نستخدمها في إيران واستخدمناها مؤخرا في فنزويلا
محليات
17:06
مراسل الجديد: بلغ عدد الغارات من الطائرات الحربية التي استهدفت الجنوب اليوم 43 غارة
محليات
16:57
الإمارات تُعرب عن تضامنها مع البحرين و قطر وتدين الهجوم الإيراني الذي استهدف مبانٍ في البحرين تضم عناصر من القوات البحرية القطرية
محليات
16:53
مراسلة الجديد: ما حصل في البقاع هو نقل العسكري المصاب زياد الحجيري بمروحية للجيش اللبناني من مستشفى العاصي – الهرمل إلى أحد مستشفيات بيروت
عراقجي: رد إيران سيكون حتمًا موجهًا إلى قواعد الولايات المتحدة ومؤسساتها
16:01
ترامب: سأجتمع مع شركات إنتاج السلاح مجددا في غضون شهرين
15:58
ترامب: لدينا مخزون غير محدود من الذخائر المتوسطة التي نستخدمها في إيران واستخدمناها مؤخرا في فنزويلا
15:55
وسائل إعلام إيرانية: الرئيس الإيراني يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي لمناقشة التطورات بالمنطقة
15:24
العاهل الأردني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة تعيد للمنطقة استقرارها
15:22
بلومبرغ: السعودية تكثّف اتصالاتها المباشرة مع إيران لنزع فتيل الحرب
14:48
11:46
المجلس النروجي للاجئين: 300 ألف نازح في لبنان والعدد سيتجاوز المليون
13:24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: هناك عدد من الأشخاص الذين ندرس ترشيحهم لقيادة إيران
2026-02-26
من هم المرشحون الـ30 حتى الساعة؟
07:26
القبض على بريتني سبيرز في كاليفورنيا وهذا ما تم كشفه
2026-01-03
رويترز: طائرة تقل مادورو وصلت قبل قليل إلى نيويورك
2026-02-19
شيرين عبد الوهاب تنتصر قضائيًا على إدارة قناتها على يوتيوب
13:24
مقدمة النشرة المسائية 06-03-2026
12:30
من كل لبنان.. الجديد تواكب التطورات الأمنية والميدانية
10:57
غارة عنيفة جدا على الضاحية | لمتابعة البث المباشر :
09:31
على طريق الجناح.. مراسلة الجديد تنقل مستجدات الغارة القريبة من السفارة الايرانية
08:58
غارة على منطقة بئر حسن.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
08:20
غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية.. والجديد في قلب الحدث
محليات
08:20
غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية.. والجديد في قلب الحدث
محليات
08:20
غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية.. والجديد في قلب الحدث
محليات
10:57
غارة عنيفة جدا على الضاحية | لمتابعة البث المباشر :
محليات
10:57
غارة عنيفة جدا على الضاحية | لمتابعة البث المباشر :
محليات
09:31
على طريق الجناح.. مراسلة الجديد تنقل مستجدات الغارة القريبة من السفارة الايرانية
محليات
09:31
على طريق الجناح.. مراسلة الجديد تنقل مستجدات الغارة القريبة من السفارة الايرانية
محليات
08:58
غارة على منطقة بئر حسن.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
محليات
08:58
غارة على منطقة بئر حسن.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
محليات
08:00
عن التفاوض.. بيان توضيحي من "حزب الله"!
محليات
08:00
عن التفاوض.. بيان توضيحي من "حزب الله"!
محليات
13:03
اتصالات الرئيس عون مستمرة لوقف التصعيد.. ومطالبة للأمم المتحدة بالتدخل
محليات
13:03
اتصالات الرئيس عون مستمرة لوقف التصعيد.. ومطالبة للأمم المتحدة بالتدخل
