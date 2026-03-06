القناة 12 الإسرائيلية: نجل وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أصيب بإصابة طفيفة خلال نشاط قرب حدود لبنان وحالته جيدة

مراسل الجديد: بلغ عدد الغارات من الطائرات الحربية التي استهدفت الجنوب اليوم 43 غارة

الإمارات تُعرب عن تضامنها مع ‎البحرين و قطر وتدين الهجوم الإيراني الذي استهدف مبانٍ في البحرين تضم عناصر من القوات البحرية القطرية