"الاستسلام غير المشروط"... ترامب يحسم مصير الإتفاق مع إيران

أكد الرئيس الأميركي يوم الجمعة إنه لن يتم إبرام أي اتفاق مع إلا بـ "الاستسلام غير المشروط"، وذلك بعد أسبوع من شن حرب مع ضد طهران.



وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد ذلك، واختيار قائد (قادة) عظيم ومقبول، سنعمل نحن والعديد من حلفائنا وشركائنا الرائعين والشجعان للغاية بلا كلل لإعادة من حافة الدمار"، مضيفاً أنهم سيعملون على تعزيز الاقتصاد .



شدد ترامب الخميس على ضرورة أن يشارك بشكل شخصي في عملية اختيار الزعيم الإيراني القادم.



وفي مقابلة مع موقع "أكسيوس"، قارن ترامب بين الوضع في إيران وتدخل السابق في فنزويلا، مؤكدا حاجة الإدارة الأميركية للمشاركة الشخصية في تقرير مستقبل القيادة في طهران.





وفي وقت سابق من الجمعة، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده تلقت مبادرات من عدة دول للوساطة بشأن الحرب، مؤكدا في الوقت ذاته أن طهران لن تتوانى عن حماية أمنها القومي.



وأضاف بزشكيان إن طهران أبلغت الوسطاء بتمسكها بمسار التهدئة، قائلا: "ردنا عليهم واضح، وهو أننا ملتزمون بتحقيق سلام دائم في المنطقة".



وفي 28 من فبراير الماضي، بدأت وإسرائيل بعملية عسكرية أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وكبار العسكريين في طهران.