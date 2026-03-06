تطور صادم... أذربيجان تجلي طاقمها الدبلوماسي من إيران

أعلنت الأذربيجانية، الجمعة إجلاء طاقهما الدبلوماسي من جارتها ، غداة هجوم بمسيرات إيرانية استهدف جيب ناخيتشيفان.



وقال الأذربيجاني دجيهون بايماروف إن "أذربيجان تقوم بإجلاء طاقمها الدبلوماسي من ، في إجراء يشمل السفارة في وقنصلية في تبريز".



اتهمت أذربيجان إيران بشن هجوم بطائرات مسيّرة على جيب ناخيتشيفان تسبب في إصابة أربعة أشخاص، وتعهدت الرد عليه.



من جانبها، نفت مسؤوليتها، واتهم وزير خارجيتها عباس عراقجي بإطلاق المسيّرات على أذربيجان "للإضرار بالعلاقات الجيدة" بين البلدين.



وأوضح بيراموف أنه تحدث "بشكل جدي" عن الحادث خلال اتصال هاتفي مع نظيره ، وأن "الجانب الإيراني وعد بإجراء تحقيق معمق ونحن ننتظر النتائج".



وسبق أن أبدت إيران مخاوف من أن تقوم إسرائيل، الحليفة القريبة لأذربيجان والمزود لها بالأسلحة، باستخدام أراضي هذه الدولة لشن هجمات عليها.



وخلال حرب الـ12 يوما بين إسرائيل وإيران في حزيران/يونيو، أكّدت باكو لطهران أنها لن تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات على "دول ثالثة، بما فيها إيران، الدولة الصديقة".



ولطالما تخوّفت إيران من النزعة الانفصالية لدى الأقلية الأذرية التي تعد نحو عشرة ملايين نسمة من أصل تعداد سكاني إجمالي في إيران يبلغ 83 مليونا.