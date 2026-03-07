وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان

🔴 مصادر مقربة من قيادة الجيش لـ"الجديد": الإنزال تزامن مع غارات جوية وأحزمة نارية وتحليق للطيران الحربي

🔴 مصادر مقربة من قيادة الجيش لـ"الجديد": الإنزال تزامن مع غارات جوية وأحزمة نارية وتحليق للطيران الحربي

🔴 مصادر مقربة من قيادة الجيش لـ"الجديد": الإنزال تزامن مع غارات جوية وأحزمة نارية وتحليق للطيران الحربي

🔴 مصادر مقربة من قيادة الجيش لـ"الجديد": نزلت القوة الإسرائيلية من السلسلة الشرقية بواسطة سيارات ووصلت إلى الحي الشرقي باتجاه بيت شكر وتحديداً قرب المقبرة