🔴 مصادر مقربة من قيادة الجيش لـ"الجديد": الإنزال تزامن مع غارات جوية وأحزمة نارية وتحليق للطيران الحربي
🔴 مصادر مقربة من قيادة الجيش لـ"الجديد": الإنزال تزامن مع غارات جوية وأحزمة نارية وتحليق للطيران الحربي
🔴 مصادر مقربة من قيادة الجيش لـ"الجديد": نزلت القوة الإسرائيلية من السلسلة الشرقية بواسطة سيارات ووصلت إلى الحي الشرقي باتجاه بيت شكر وتحديداً قرب المقبرة
🔴 مصادر مقربة من قيادة الجيش لـ"الجديد": نزلت القوة الإسرائيلية من السلسلة الشرقية بواسطة سيارات ووصلت إلى الحي الشرقي باتجاه بيت شكر وتحديداً قرب المقبرة
🔴 مصادر مقربة من قيادة الجيش لـ"الجديد": الإنزال لم يتم مباشرة في النبي شيت بل على السلسلة الشرقية
🔴 مصادر مقربة من قيادة الجيش لـ"الجديد": الإنزال لم يتم مباشرة في النبي شيت بل على السلسلة الشرقية
19:05
بعد معلومات الإنزال.. رصاص في الضاحية (شاهد الفيديو)
18:26
شهود يتحدثون عن محاولة إنزال إسرائيلية في البقاع وسط اشتباكات (شاهد الفيديو)
10:40
وزارة الصحة: شهيد سوري و3 جرحى حصيلة الغارة على منطقة مار مخايل - الشياح
10:09
أوكرانيا و روسيا في الشرق الأوسط (فيديو)
09:51
معاريف عن مصادر: إصابة 8 جنود من لواء غفعاتي بجروح 5 منهم بحالة خطرة إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع من #لبنان
عربي و دولي
🚨 الدفاع القطرية: تصدينا لهجمة صاروخية استهدفت البلاد
2026-03-07 | 03:02
A-
A+
🚨 الدفاع القطرية: تصدينا لهجمة صاروخية استهدفت البلاد
وزارة الدفاع القطرية: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمة صاروخية
وزارة الدفاع القطرية: نتصدى لهجمة صاروخية وندعو إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية
وزارة الدفاع القطرية: التصدي بنجاح للموجة الثانية من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق بالدولة
🚨 الدفاع القطرية: تصدينا لهجمة صاروخية استهدفت البلاد
عربي و دولي
الدفاع
القطرية:
تصدينا
لهجمة
صاروخية
استهدفت
البلاد
🚨 وكالة تسنيم الإيرانية: موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة باتجاه البحرين وقطر
03:01
🚨 وكالة تسنيم الإيرانية: موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة باتجاه البحرين وقطر
03:01
🚨 وكالة تسنيم الإيرانية: موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة باتجاه البحرين وقطر
03:00
🚨 وكالة تسنيم الإيرانية: تدمير طائرة مسيرة من طراز هيرمس 900 قبالة سواحل هرمزغان
03:00
🚨 وكالة تسنيم الإيرانية: تدمير طائرة مسيرة من طراز هيرمس 900 قبالة سواحل هرمزغان
02:46
🚨 الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي بعد إطلاق صواريخ من لبنان على الجليلين الأوسط والغربي
02:46
🚨 الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي بعد إطلاق صواريخ من لبنان على الجليلين الأوسط والغربي
خاص الجديد
03:47
الإنزال الإسرائيلي.. هكذا حصل بالتفاصيل (صور)
خاص الجديد
03:43
🔴 مصادر مقربة من قيادة الجيش لـ"الجديد": الإنزال تزامن مع غارات جوية وأحزمة نارية وتحليق للطيران الحربي
خاص الجديد
03:42
🔴 مصادر مقربة من قيادة الجيش لـ"الجديد": نزلت القوة الإسرائيلية من السلسلة الشرقية بواسطة سيارات ووصلت إلى الحي الشرقي باتجاه بيت شكر وتحديداً قرب المقبرة
🚨 وكالة تسنيم الإيرانية: موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة باتجاه البحرين وقطر
03:01
03:01
🚨 وكالة تسنيم الإيرانية: تدمير طائرة مسيرة من طراز هيرمس 900 قبالة سواحل هرمزغان
03:00
03:00
🚨 الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي بعد إطلاق صواريخ من لبنان على الجليلين الأوسط والغربي
02:46
02:46
🔴 الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار ونرجو التوجه لأقرب مكان آمن
02:43
02:43
🔴 بزشكيان: يجب أن نعمل مع دول الجوار بهدف ضمان وتأمين الأمن والسلام
02:32
02:32
🔴 بزشكيان: مجلس القيادة المؤقت وافق على عدم شن هجمات على دول الجوار إلا إذا انطلق منها هجوم على إيران
02:31
02:31
2026-03-01
بيان المجلس الأعلى للدفاع بعد اجتماع طارئ في بعبدا
2026-03-01
الإذاعة الإسرائيلية: القصف الإيراني متواصل وصفارات الإنذار تدوي من رأس الناقورة حتى إيلات
2026-03-01
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: ارتفاع عدد القتلى في بيت شيمش إلى 8
2023-05-16
Al Jadeed Fan
2026-03-01
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الشهابية
04:42
بالصورة.. الشقة المستهدفة في صيدا
بالفيديو
بالفيديو
01:36
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
13:24
مقدمة النشرة المسائية 06-03-2026
12:30
من كل لبنان.. الجديد تواكب التطورات الأمنية والميدانية
10:57
غارة عنيفة جدا على الضاحية | لمتابعة البث المباشر :
09:31
على طريق الجناح.. مراسلة الجديد تنقل مستجدات الغارة القريبة من السفارة الايرانية
08:58
غارة على منطقة بئر حسن.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
محليات
08:20
غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية.. والجديد في قلب الحدث
محليات
08:20
غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية.. والجديد في قلب الحدث
محليات
10:57
غارة عنيفة جدا على الضاحية | لمتابعة البث المباشر :
محليات
10:57
غارة عنيفة جدا على الضاحية | لمتابعة البث المباشر :
محليات
09:31
على طريق الجناح.. مراسلة الجديد تنقل مستجدات الغارة القريبة من السفارة الايرانية
محليات
09:31
على طريق الجناح.. مراسلة الجديد تنقل مستجدات الغارة القريبة من السفارة الايرانية
محليات
08:58
غارة على منطقة بئر حسن.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
محليات
08:58
غارة على منطقة بئر حسن.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
محليات
08:00
عن التفاوض.. بيان توضيحي من "حزب الله"!
محليات
08:00
عن التفاوض.. بيان توضيحي من "حزب الله"!
محليات
14:30
الرئيس عون تلقى اتصالاً من ماكرون.. وبحثٌ في آخر المستجدات
محليات
14:30
الرئيس عون تلقى اتصالاً من ماكرون.. وبحثٌ في آخر المستجدات
