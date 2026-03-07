عاجل
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
10:08
الجديد تدخل إلى قضاء النبطية وتوثق آثار الغارات الإسرائيلية في بعض القرى
07:53
المدينة الرياضية تتجهز لاستقبال النازحين (فيديو)
07:00
بعد الغارات العنيفة.. المشهد من الصفير ملعب الراية - الضاحية الجنوبية (فيديو)
19:05
بعد معلومات الإنزال.. رصاص في الضاحية (شاهد الفيديو)
18:26
شهود يتحدثون عن محاولة إنزال إسرائيلية في البقاع وسط اشتباكات (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
أ ف ب: تركيا تدرس إرسال طائرات اف-16 إلى شمال قبرص في خضم الحرب بالشرق الأوسط
2026-03-07 | 08:47
A-
A+
أ ف ب: تركيا تدرس إرسال طائرات اف-16 إلى شمال قبرص في خضم الحرب بالشرق الأوسط
مقالات ذات صلة
أ ف ب: رئيس الوزراء البريطاني يعلن إرسال بارجة ومروحيات الى الشرق الأوسط
أ ف ب عن هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أميركية باستخدام قواعد فرنسية في الشرق الأوسط
"أ ف ب": إيران تدرس إعادة الانترنت تدريجياً بعد حجب الخدمة
أ ف ب: تركيا تدرس إرسال طائرات اف-16 إلى شمال قبرص في خضم الحرب بالشرق الأوسط
عربي و دولي
تركيا
إرسال
طائرات
اف-16
الحرب
بالشرق
الأوسط
العودة الى الأعلى
وزارة الصحة: 3 شهداء و16 جريحاً في الغارات الإسرائيلية على النبي شيت في البقاع
إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل
اقرأ ايضا في عربي و دولي
12:28
الخارجية الأميركية: سمحنا ببيع 12 ألف قنبلة لإسرائيل زنة 1000 رطل
12:28
الخارجية الأميركية: سمحنا ببيع 12 ألف قنبلة لإسرائيل زنة 1000 رطل
11:53
مكتب نتنياهو: العملية الخاصة التي نُفذت للعثور على الطيار رون أراد لم تُفضِ إلى النتائج التي كنا نبحث عنها
11:53
مكتب نتنياهو: العملية الخاصة التي نُفذت للعثور على الطيار رون أراد لم تُفضِ إلى النتائج التي كنا نبحث عنها
11:44
الجيش الإسرائيلي: جرح جنديين بصاروخ مضاد للدروع في جنوب لبنان أمس الجمعة
11:44
الجيش الإسرائيلي: جرح جنديين بصاروخ مضاد للدروع في جنوب لبنان أمس الجمعة
يحدث الآن
محليات
12:47
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
محليات
12:29
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
عربي و دولي
12:28
الخارجية الأميركية: سمحنا ببيع 12 ألف قنبلة لإسرائيل زنة 1000 رطل
اخترنا لك
الخارجية الأميركية: سمحنا ببيع 12 ألف قنبلة لإسرائيل زنة 1000 رطل
12:28
مكتب نتنياهو: العملية الخاصة التي نُفذت للعثور على الطيار رون أراد لم تُفضِ إلى النتائج التي كنا نبحث عنها
11:53
الجيش الإسرائيلي: جرح جنديين بصاروخ مضاد للدروع في جنوب لبنان أمس الجمعة
11:44
الدفاع الكويتية: اعتراض 12 صاوخا باليستيا وسقوط 2 خارج منطقة التهديد
11:19
الرئيس الاماراتي: الإماراتيون قاموا بواجبهم بشكل مفرح والمقيمون مواقفهم مشرفة
10:37
الشيخ محمد بن زايد: أعد الجميع بأننا سنخرج أقوى
10:37
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-01-26
حكمـان قضائيان نهائيان ينصفان حياة الفهد ويضعان حدًا للإساءة والتشهير
2025-10-04
مازن الناطور يكشف حقيقة منع اعمال سلاف فواخرجي من العرض
2026-02-28
رويترز: مقتل عدد من قادة الحرس الثوري والمسؤولين السياسيين الإيرانيين بالقصف الإسرائيلي الأميركي
03:01
🚨 وكالة تسنيم الإيرانية: موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة باتجاه البحرين وقطر
09:11
مراسل الجديد: غارة إستهدفت الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل
09:31
مراسلة الجديد: معلومات أولية عن سقوط شهداء وجرحى جراء الغارة على ميفدون
بالفيديو
بالفيديو
09:18
اسرائيل تشن غارات عنيفة على الجنوب.. جولة مع المراسلين
07:27
مواكبة مستمرة للتطورات الميدانية والأمنية.. الجديد من كل لبنان
07:01
نجوم سوريا يواسون روعة وربا السعدي في وداع والدتهما
06:39
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
01:36
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
13:24
مقدمة النشرة المسائية 06-03-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
09:26
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... إدارة الكوارث في صيدا توجه رسالة إلى النازحين
محليات
09:26
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... إدارة الكوارث في صيدا توجه رسالة إلى النازحين
محليات
06:26
"إنزال اسرائيلي فوق الخريبة - بعلبك".. الجيش يصدر بياناً
محليات
06:26
"إنزال اسرائيلي فوق الخريبة - بعلبك".. الجيش يصدر بياناً
محليات
09:43
"يرتدون بزات عسكرية".. تفاصيل جديدة ومواقف لقائد الجيش
محليات
09:43
"يرتدون بزات عسكرية".. تفاصيل جديدة ومواقف لقائد الجيش
محليات
07:37
ملاحقة الشيخ نعيم قاسم قضائياً.. ما القصة؟
محليات
07:37
ملاحقة الشيخ نعيم قاسم قضائياً.. ما القصة؟
عربي و دولي
09:01
نزاع مباشر بين تركيا وإسرائيل؟
عربي و دولي
09:01
نزاع مباشر بين تركيا وإسرائيل؟
محليات
06:58
اتصال بين الرئيس عون وقائد الجيش.. وتفاصيل عن الانزال الاسرائيلي
محليات
06:58
اتصال بين الرئيس عون وقائد الجيش.. وتفاصيل عن الانزال الاسرائيلي
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026