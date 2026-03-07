نزاع مباشر بين تركيا وإسرائيل؟

وقال غولر في مقابلة مع صحيفة "بوستا" ، "رغم أنّ هناك مخاطر من اندلاع نزاع مباشر، إلا أننا نعتبر أنّ هذا الاحتمال ضئيل للغاية"، مضيفا أنّه "من أجل تجنّب أي وضع غير مرغوب فيه، أُنشئت قنوات اتصال وتنسيق بين مؤسساتنا المختصّة للحد من سوء الفهم على أرض الواقع".وأضاف: "نحن نعارض الهجمات التي تشنّها حكومة رئيس الوزراء بنيامين على الدول المجاورة"، مؤكدا أنّ "من المعروف أنّ تصاعد التوترات في أضرّ بشدة في العلاقات بين وإسرائيل في السنوات ".كما كرر طلب بلاده الانضمام إلى برنامج الطائرات المقاتلة من طراز "إف 35" الذي استُبعدت منه في العام 2019، ليس فقط كعميل ولكن أيضا كشريك صناعي للطائرات المقاتلة الأميركية، وذلك على خلفية حصولها على نظام الدفاع الجوي الروسي "إس 400".وقال غولر "تضم إس 400 منظومة اقتنيناها في ذلك الوقت لتلبية احتياجاتنا... وأبلغنا نظراءنا بنيتنا استخدامها بشكل مستقل، من دون دمجها في أنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). ولذلك، ما زلنا نعتبر هذا الخيار الحل الأمثل".وتابع "نؤكد في كل مناسبة أنّ وجود طائرات إف 35 ضمن ترسانة المسلحة التركية سياسهم بشكل كبير، ليس فقط في أمن بلادنا بل في أمن حلف شمال الأطلسي".