عائلة "رون آراد".. ترد على انزال النبي شيت

أصدرت عائلة بيانًا جاء فيه: نريد معرفة ما حدث لرون منذ اختفائه قبل نحو 40 سنة، لكن ليس بأي ثمن. قدسية الحياة بالنسبة لنا أهم من الحصول على يقين حول مصيره.