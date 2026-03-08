عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترمب

التلفزيون الإيراني: بدء موجة صاروخية إيرانية جديدة على إسرائيل

التلفزيون الإيراني: بدء موجة صاروخية إيرانية جديدة على إسرائيل

رجي: أنشطة حزب الله الخارجة عن الشرعيّة وكانت إحدى تجليّاتها الاعتداء السافر على قبرص تخالف إرادة الحكومة والشعب اللبناني