الجيش الإسرائيلي: رئيس المكتب العسكري للمرشد الذي قتلناه تولى منصبه قبل أيام

عاجل
البحرين: اعترضنا ودمرنا 95 صاروخا و164 مسيرة منذ بداية العدوان الإيراني
البحرين: اعترضنا ودمرنا 95 صاروخا و164 مسيرة منذ بداية العدوان الإيراني
حزب الله: أسقطنا مسيرة إسرائيلية من نوع هرمس 450 في وادي السلوقي جنوبي لبنان
حزب الله: أسقطنا مسيرة إسرائيلية من نوع هرمس 450 في وادي السلوقي جنوبي لبنان
رويترز: عضو في مجلس الخبراء الإيراني يشير إلى اختيار مجتبى خامنئي مرشداً لإيران
رويترز: عضو في مجلس الخبراء الإيراني يشير إلى اختيار مجتبى خامنئي مرشداً لإيران
وزارة الصحة: شهيدان و6 جرحى في الغارات الإسرائيلية على بلدة تبنين جنوب لبنان
وزارة الصحة: شهيدان و6 جرحى في الغارات الإسرائيلية على بلدة تبنين جنوب لبنان
مراسل الجديد : مروحيات اسرائيلية تحلق فوق السلسلة الشرقية
مراسل الجديد : مروحيات اسرائيلية تحلق فوق السلسلة الشرقية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
11 o
AlJadeedTv
البقاع
1 o
AlJadeedTv
الجنوب
8 o
AlJadeedTv
الشمال
7 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
8 o
AlJadeedTv
كسروان
9 o
AlJadeedTv
متن
9 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي: رئيس المكتب العسكري للمرشد الذي قتلناه تولى منصبه قبل أيام

2026-03-08 | 12:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجيش الإسرائيلي: رئيس المكتب العسكري للمرشد الذي قتلناه تولى منصبه قبل أيام
الجيش الإسرائيلي: رئيس المكتب العسكري للمرشد الذي قتلناه تولى منصبه قبل أيام
مقالات ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: رئيس المكتب العسكري للمرشد الذي قتلناه تولى منصبه قبل أيام

عربي و دولي

الإسرائيلي:

المكتب

العسكري

للمرشد

قتلناه

منصبه

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجيش الإسرائيلي: قصفنا طائرات من طراز إف 14 للنظام الإيراني في مطار أصفهان
الدفاع الكويتية: رصد 3 صواريخ باليستية معادية اخترقت أجواء البلاد وتم اعتراضها وتدميرها

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
البحرين: اعترضنا ودمرنا 95 صاروخا و164 مسيرة منذ بداية العدوان الإيراني
16:55
رويترز: عضو في مجلس الخبراء الإيراني يشير إلى اختيار مجتبى خامنئي مرشداً لإيران
16:50
المتحدث الرسمي لـوزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوي
16:15
القيادة المركزية الأميركية: وفاة جندي أمريكي الليلة الماضية متأثراً بجروح أصيب بها في الهجمات الإيرانية الأولى
15:41
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مقر سلاح الجو التابع للحرس الثوري في طهران
15:06
المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية: إحباط محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال مدينة الرياض
14:39
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026