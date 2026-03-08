عاجل
الحرس الثوري: استهدفنا بالمسيرات والصواريخ قاعدة العديري بالكويت وألحقنا بها أضرارا جسيمة
الحرس الثوري: استهدفنا بالمسيرات والصواريخ قاعدة العديري بالكويت وألحقنا بها أضرارا جسيمة
🔴 الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بعد رصد مسيرة
🔴 الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بعد رصد مسيرة
عربي و دولي
الدفاع الكويتية: رصد 3 صواريخ باليستية معادية اخترقت أجواء البلاد وتم اعتراضها وتدميرها
2026-03-07 | 21:48
2026-03-07 | 21:48
A-
A+
الدفاع الكويتية: رصد 3 صواريخ باليستية معادية اخترقت أجواء البلاد وتم اعتراضها وتدميرها
الجيش الإسرائيلي: قصفنا طائرات من طراز إف 14 للنظام الإيراني في مطار أصفهان
أمين عام مجلس التعاون الخليجي: ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإيرانية المتكررة
