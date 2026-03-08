عاجل
البحرين: اعترضنا ودمرنا 95 صاروخا و164 مسيرة منذ بداية العدوان الإيراني
حزب الله: أسقطنا مسيرة إسرائيلية من نوع هرمس 450 في وادي السلوقي جنوبي لبنان
رويترز: عضو في مجلس الخبراء الإيراني يشير إلى اختيار مجتبى خامنئي مرشداً لإيران
وزارة الصحة: شهيدان و6 جرحى في الغارات الإسرائيلية على بلدة تبنين جنوب لبنان
تسجيل الدخول
16:13
بالصورة.. صاروخ لم ينفجر في فندق رمادا
12:57
الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر عدداً من المسيرات التي أطلقت باتجاه المملكة (فيديو)
10:09
النبي شيت.. في اليوم التالي (فيديو)
09:57
أمطار سوداء على طهران! (فيديو)
19:41
من امام الغرفة المستهدفة.. مراسل الجديد ينقل المشهد
عربي و دولي
القيادة المركزية الأميركية: وفاة جندي أمريكي الليلة الماضية متأثراً بجروح أصيب بها في الهجمات الإيرانية الأولى
2026-03-08 | 15:41
A-
A+
القيادة المركزية الأميركية: وفاة جندي أمريكي الليلة الماضية متأثراً بجروح أصيب بها في الهجمات الإيرانية الأولى
عربي و دولي
المركزية
الأميركية:
أمريكي
الليلة
الماضية
متأثراً
بجروح
الهجمات
الإيرانية
الأولى
العودة الى الأعلى
🚨 الجيش الإسرائيلي: نشن موجة جديدة من الغارات في جميع أنحاء إيران
اذاعة الجيش الاسرائيلي: مسؤولون إسرائيليون يؤكدون أن الإمارات العربية المتحدة هاجمت إيران لأول مرة
16:55
16:55
16:50
16:50
16:15
16:15
محليات
17:04
مروحيات اسرائيلية تحلق فوق السلسلة الشرقية.. التفاصيل مع مراسل الجديد
عربي و دولي
16:55
محليات
16:54
16:55
رويترز: عضو في مجلس الخبراء الإيراني يشير إلى اختيار مجتبى خامنئي مرشداً لإيران
16:50
المتحدث الرسمي لـوزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوي
16:15
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مقر سلاح الجو التابع للحرس الثوري في طهران
15:06
المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية: إحباط محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال مدينة الرياض
14:39
رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب مع إيران قد تتطلب الكثير من الوقت
14:14
15:33
بلدة جنوبية تُقصف لأول مرة.. والأهالي: لا يوجد راجمة صواريخ!
16:45
مراسل الجديد : مروحيات اسرائيلية تحلق فوق السلسلة الشرقية
16:13
بالصورة.. صاروخ لم ينفجر في فندق رمادا
16:47
16:54
16:55
14:45
مقدمة النشرة المسائية 08-03-2026
13:51
من الميدان.. شبكة مراسلي الجديد يواكبون آخر المستجدات
12:35
بالخرائط - أبرز التطورات الميدانية مباشرةً مع مراسل الجديد
10:21
غارتان استهدفتا أطراف عين الحلوة.. مراسلة الجديد تواكب التفاصيل
10:03
لحظة بلحظة.. مراسلو الجديد يواكبون المستجدات الأمنية والميدانية من كل لبنان
07:32
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
محليات
بلدة جنوبية تُقصف لأول مرة.. والأهالي: لا يوجد راجمة صواريخ!
15:33
محليات
ضربة الفندق في الروشة.. من المستهدف؟
14:45
عربي و دولي
بعد خامنئي.. إيران تعلن اختيار مرشدٍ جديد
07:50
محليات
شقيق راعي ابرشية علما الشعب.. شهيداً باعتداء درون
11:40
خاص الجديد
مبادرة سياسية - ميدانية.. الرئاسة تتحرك وتفاوض مدني مباشر!
10:48
خاص الجديد
غارتان استهدفتا أطراف عين الحلوة.. مراسلة الجديد تواكب التفاصيل
10:21
