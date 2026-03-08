مجلس الخبراء يعلن تعيين مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى لإيران

أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران الأحد انتخاب مجتبى خامنئي، مرشدا أعلى جديدا للجمهورية الإسلامية، خلفا لوالده آية علي الذي اغتيل في بداية الهجوم الأميركي على طهران في 28 شباط/فبراير.

وأعلن المجلس المؤلف من 88 عضوا في بيان "تمّ في الجلسة الاستثنائية ، وبناءً على التصويت الحاسم لممثلي مجلس خبراء القيادة المحترمين، تعيين سماحة آية الله السيّد مجتبى الحسيني الخامنئي... القائد الثالث" للجمهورية الإسلامية منذ إنشائها عام 1979.



سيخلف مجتبى خامنئي في السادسة والخمسين والده آية علي خامنئي الذي قُتل السبت عن 86 عاما بعدما بقي أكثر من ثلاثة عقود على رأس هرم السلطة في الجمهورية الإسلامية.

مجتبى المولود في الثامن من أيلول/سبتمبر 1969 في مدينة المقدسة (شمال شرق)، يخوض الشأن العام، مع أنه لا يشغل أي منصب رسمي.

وأثار إقلاله في الظهور إعلاميا وفي المناسبات الرسمية تساؤلات كثيرة طوال سنوات سواء إن في أوساط الشعب أو في الدوائر الدبلوماسية، في شأن مدى نفوذه.

وفي التصنيف السياسي، يُعَدّ مجتبى خامنئي قريبا من الجناح المحافِظ، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى صلته الوثيقة بالحرس الثوري الذي يشكّل الجيش العقائدي للجمهورية الإسلامية والموكل حراسة ثورتها.

ونشأت هذه الوشائج من مشاركته في وحدة قتالية في "قوات حرس الثورة الإسلامية"في المرحلة من الحرب الطويلة بين إيران والعراق التي استمرت من العام 1980 إلى 1988.

أدرجته وزارة الخزانة الأميركية عام 2019 ضمن تسعة من مساعدي آية الله خامنئي فرضت عقوبات عليهم، ورأته أنه "يمثّّل المرشد الأعلى بصفة رسمية، رغم كونه لم يُنتخَب قَطّ ولم يُعيَّن في أي منصب حكومي، ما عدا مهامه داخل مكتب والده".

وأضافت يومها على موقعها الإلكتروني أن المرشد "فوّض جزءا من مسؤولياته القيادية" إلى نجله "الذي عمل من كثب مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، وكذلك مع قوات التعبئة (الباسيج)، لتحقيق طموحات والده الإقليمية المزعزِعة للاستقرار وأهدافه الداخلية القمعية".

ومن أبرز ما سجّله عليه معارضون دوره في القمع العنيف لحركة الاحتجاج الواسعة التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس المتشدّد محمود أحمدي نجاد عام 2009.

وفي الشقّ الديني من مسيرته، درس مجتبى العلوم الدينية في مدينة قم جنوب طهران، حيث زاول أيضا التدريس.

وقد بلغ مرتبة حجة الإسلام، وهو لقب في الحوزة العلمية الشيعية يُمنح لرجال الدين من الرتبة المتوسطة، اي تلك الأدنى من رتبة آية الله التي وصل إليه والده والخميني.

أما زوجته زهراء حداد عادل، وهي ابنة رئيس البرلمان السابق غلام عادل، فقُتلت ايضا مع المرشد الأعلى وزوجته في الضربات الأميركية ، بحسب السلطات .

وهدّد يسرائيل كاتس الأربعاء من أن أي خليفة لعلي خامنئي "سيكون هدفا مؤكّدا للاغتيال، مهما كان اسمه أو أينما اختبأ".